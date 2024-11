La llamativa ley «anti Messi» que aplicará Paraguay en el cruce contra Argentina: de qué se trata

Esta noche, la Selección Argentina se medirá ante Paraguay desde las 20.30 en Asunción por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Con Lionel Messi como capitán en la Albiceleste, desde la selección paraguaya anunciaron una medida oficial contra los hinchas que apoyen al argentino. Mirá de qué se trata.

Según se conoció, desde la Albirroja confirmaron que se prohibirá el ingreso a los hinchas que utilicen alguna prenda en alusión al capitán argentino o a cualquier jugador dirigido por Lionel Scaloni.

«No se permitirá el ingreso de personas con indumentarias alusivas a los colores de la Selección Argentina, clubes argentinos o jugadores argentinos de otros equipos del sector local. No podrán ingresar aunque hayan adquirido entradas», informaron en las redes sociales cuando se dio a conocer el operativo de seguridad para el ingreso al Estadio Defensores del Chaco. Junto con otras medidas como la prohibición de armas y otros elementos para dar cuenta del rechazo a la violencia y el racismo.

En ese sentido, detallaron que esta decisión se estableció desde el partido ante Brasil. Y confirmaron que se debe principalmente a la convocatoria masiva de camisetas de Lionel Messi, que llega a superar incluso a las del rival. Por este motivo, Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay adelantó en conferencia de prensa que por eso “no quisiera un foco de conflicto”, mientras que Scaloni planteó que “va a haber camisetas” porque “es más fuerte”.

Que dijeron Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro sobre la ley «anti Messi»

El extécnico de Boca fue consultado sobre la medida que impuso la Albirroja y señaló que «Lo de la camiseta no tengo nada que ver. No tenía ni idea de eso. Creo que lo que se trata es achicar el margen de un posible foco de conflicto. Messi mañana es nuestro rival, yo le deseo que juegue el mejor partido de su vida contra Perú, pero mañana no”.

Aunque aseguró que “yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir”. Y concluyó que «nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero mañana, el paraguayo, te lo aseguro, va con la camiseta de Paraguay».

Mientras que por el lado argentino, Lionel Scaloni analizó la medida de la APF y sostuvo que «lógicamente que para el futbolista paraguayo, para el hincha, quisieran ir todos con la camiseta de la Selección. Pero Leo es más fuerte que todo eso y va a haber camisetas de Argentina».

Pero aclaró: «Eso no indica que no hinchen para Paraguay. Me parece que está bueno que la gente del fútbol reconozca lo que es él. Y no por tener una camiseta vas a hacerte hincha de Argentina, solamente es en honor a..».