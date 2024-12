La explosiva confesión de Darío Benedetto sobre su salida de Boca: «Quise agarrar del cogote a varios»

Darío Benedetto estuvo presente en el empate de Boca ante Independiente en La Bombonera y en las últimas horas reveló detalles de su polémica salida del Xeneize. El Pipa, hoy en Querétaro de México, no se guardó nada al momento de analizar su último paso por el azul y oro.

El goleador argentino se sinceró sobre su salida del Xeneize y aseguró que: «Me dolió, yo me veía retirándome en Boca. Me dolió en el alma pero preferí salir para evitar problemas o mandarme alguna cagada».

Aunque remarcó que «Hoy mi cabeza está tranquila pero en su momento me pedía: ‘por favor salí de ahí'».

En ese sentido, el Pipa no se guardó nada en su entrevista con La Nación: «Varias veces quise agarrar del cogote a varios, pero me contuve. Ya sabía que me quedaban seis meses e iba a hablar con Román para que me de una mano para salir».

Darío Benedetto es pretendido por Argentinos Júniors

Más allá de su presente en México, el Pipa podría tener otra chance en el fútbol argentino. En los últimos días, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, reveló que harán el intento para que traer como refuerzo.

«A Benedetto lo fui a buscar en todos los mercados y creo que en este no va a ser la excepción. Es uno de los jugadores que a esta dirigencia siempre le gustó, tenemos muchos amigos en común y soñamos con que se dé”, confesó el mandatario del Bicho.