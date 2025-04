Fórmula 1: Jack Doohan volvió a chocar y destrozó su Alpine en las pruebas del Gran Premio de Japón

El piloto Jack Doohan sufrió un fuerte choque contra la barrera de contención en la segunda vuelta de las prácticas libres en la previa del Gran Premio de Japón y el auto de Alpine quedó destrozado. En caso de que la escudería no pueda reparar el auto antes de la qualy, habrá un solo piloto en representación.

Doohan pudo salir por sus propios medios del vehículo, pero aún no se aclaró si lo que ocurrió fue por una falla mecánica o un error de la conducción del piloto. Pero como no es la primera vez que le sucede esta temporada porque también sufrió un choque en Melbourne.

En el Gran Premio de Australia, el piloto local no pudo completar ni una vuelta antes de perder el control con su A525, terminó contra el muro y destruir el auto. Si bien ese día llovía y, como cayó tanta agua, pero consideran que fue por imprudencia.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy