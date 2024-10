La vuelta de Paredes a Boca en 2025: ¿un sueño posible?

Aunque recién hoy asumió como técnico de Boca, Fernando Gago ya se puso en contacto con Leandro Paredes con la ilusión de que pueda volver al club para el Mundial de Clubes de 2025.

El volante de Roma y la Selección Argentina manifestó en varias ocasiones su deseo de regresar en plenitud y mantiene un diálogo fluido con el presidente, Juan Román Riquelme.

Paredes tiene 30 años y le quedan 7 meses de contrato en Roma. Si no renueva está la chance de que pueda venir a Boca libre justo para el Mundial de Clubes, que es entre junio y julio del 2025.

La competencia en Europa termina en mayo y la FIFA puso una ventana de mercado de pases para los primeros días de junio en función de la fecha de Mundial de Clubes que por primera vez tendrá una edición con 32 equipos.

«No me puse fecha, no me pongo fecha para nada en mi vida. Trato de vivir mi vida y mi carrera día a día y lo que tenga que pasar, pasará. Las ganas de volver a Boca siempre están», expresó Paredes en una nota del mes de abril.

La publicación del padre de Leandro Paredes

Daniel Paredes, papá de Leandro, se hizo eco de los rumores y realizó una sugestiva publicación en su cuenta de Instagram. Fue con una foto de su hijo con la camiseta de Boca y el número «2025».