Las 8 frases más icónicas de los 8 años del ciclo de Marcelo Gallardo en River

En sus 8 años y medio como entrenador de River, Marcelo Gallardo se destacó por hablar sin casette en la mayoría de las entrevistas y las conferencias de prensa, lo que dejó varias frases que serán recordadas en la historia del club.

«River va a recuperar su historia»

El 6 de junio de 2014, Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de River en reemplazo de Ramón Díaz. El Millonario venía de ganar el título local, el primero desde el ascenso.

En aquel momento, el Muñeco dijo: «Me llegó el momento y River viene de conseguir algo muy importante, nosotros tenemos que redoblar la apuesta. Tenemos que intentar ir por más, volver a esos primeros lugares de los que tanto los hinchas de River hemos hablado muchas veces. River va a recuperar su historia».

«Se lo quiero dedicar a mi vieja»

Después de obtener su primer título como DT de River en 2014, en la Copa Sudamericana, Gallardo se emocionó en la nota post partido con el periodista Titi Fernández al recordar a su mamá, fallecida días antes.

«Se lo quiero dedicar a mi vieja», expresó el Muñeco antes de romper en llanto y abrazar a Tití, en una emotiva imagen.

«Ahora que venga el que venga»

Después de una sufrida fase de grupos en la Copa Libertadores 2015, River clasificó con lo justo a octavos de final y había muchas chances que le tocara enfrentar a Boca, lo que luego ocurrió.

Sobre esa posibilidad, Marcelo Gallardo indicó: «Nos gustaría que se de. Para nosotros que venga el que venga va a ser lo mismo. A partir de este envión anímico enfrentarnos a nosotros no va a ser fácil para ninguno. Ahora empieza la verdadera Copa Libertadores»

«Tenemos que estar con la guardia alta»

Luego de una dura eliminación en semifinales de la Copa Libertadores 2017 contra Lanús, Gallardo patentó una frase que le generó críticas por deslizar que lo perjudicaban los árbitros y también la presión que podía ejercer Mauricio Macri como presidente de la Nación.

Marcelo Gallardo: "Por Macri, Angelici y Tapia tenemos que estar con la guardia alta. Sabemos con lo que tenemos que lidiar. Tenemos que protegernos entre nosotros" pic.twitter.com/hvihk1D6EL — Jotapé (@jpbombaok) January 17, 2018

«Sabemos con lo que tenemos que lidiar. No voy a decir que va a haber favoritismos o ayudas, las cosas están ahí. Tenemos que estar con la guardia más alta», comentó el DT, en enero de 2018.

«Jugar muy mal fue parte de la estrategia»

Luego de un arranque de año flojo en rendimientos en 2018, River se recuperó en marzo al ganarle la Supercopa a Boca en Mendoza.

En la conferencia de prensa posterior, Gallardo fue irónico al decir: «Estos dos meses en los que nosotros veníamos jugando muy mal fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por estos dos meses no tenían idea cómo íbamos a jugar este partido».

«Que la gente crea porque tiene con qué creer»

Después de perder 1 a 0 la semifinal de ida contra Gremio en el Monumental en la Libertadores 2018, Gallardo dejó un mensaje esperanzador de cara a la vuelta que los hinchas tomaron como bandera.

«Es una oportunidad de ir a ganar a Brasil y traer la clasificación. En eso nos vamos a enfocar y que la gente crea porque tiene con qué creer en este equipo para dar un batacazo en Brasil», señaló el Muñeco. El Millonario ganó 2 a 1 en Porto Alegre y pasó a la final.

«No hay nada más que esto»

Después de la histórica consagración en Madrid contra Boca en la final de la Libertadores 2018, las cámaras captaron a Gallardo, emocionado por el título.

En ese video se puede ver cómo dice: «No puedo más, no hay nada más que esto, no hay nada más«. En esa ocasión, el Muñeco no podía hacer declaraciones adentro de la cancha porque estaba suspendido por Conmebol, razón por la que Matías Biscay dirigió al equipo en el campo de juego.

«Ha sido una historia hermosísima»

En la conferencia de prensa de este mediodía donde anunció que no seguiría como DT el próximo año, Gallardo le agradeció a los hinchas y a los dirigentes, con la voz quebrada por la emoción.

"HA SIDO UNA HISTORIA HERMOSÍSIMA. MUCHAS GRACIAS".



✍️ Marcelo Daniel Gallardo. pic.twitter.com/G9IybTdCgO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2022

«Dedicamos mucho tiempo en este club hermoso y el camino ha sido extraordinario. Todo tiene un final. Creo que es el momento de terminar de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso. Ha sido una historia hermosísima, muchas gracias», expresó el Muñeco.