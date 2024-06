Lionel Messi contó detalles de su intimidad y dejó un emotivo mensaje para Argentina: los cinco datos que no conocías

Lionel Messi participó del programa de streaming que conduce su sobrino, Tomás Messi y durante la charla, el capitán de la Selección Argentina reveló datos desconocidos de su intimidad, tanto del plano familiar como el elenco nacional.

La primera curiosidad hizo estallar a todos los argentinos tiene que ver con el lugar que le falta a conocer a la Pulga. Sobre esto, indicó que tuvo «la suerte de ir a todos lados y pasear por todo el mundo». Sin embargo, confesó que tiene pendiente conocer Argentina.

«Siempre hablamos con Antonela de hacerlo en familia y visitar nuestro país que es maravilloso. Mucha gente de España me habla de lugares que estuvo por Argentina que no conozco. Sé y vi por por fotos, pero me gustaría recorrer un poco mi país«, aseguró.

"Quisiera ir a las Cataratas del Iguazú"



Luego mencionó a uno de los atractivos de nuestro país. «En un futuro cuando se termine todo esto voy a tener tiempo de sobra para poder visitar. Por ejemplo, Las Cataratas (de Iguazú). No las conozco y es un lugar tan típico para nosotros», indicó el diez.

En cuanto a su faceta como futbolista, Messi fue consultado por el jugador con quien tuvo más pica en un partido y sin dudas, respondió que con «varios del Real Madrid» pero hizo hincapié en uno, Sergio Ramos.

«Con varios del Real Madrid. Sergio (Ramos) fue uno y después fuimos compañeros, pero nos hemos peleado bastante. Generalmente los clásicos eran intensos y a veces chocábamos«, contó.

Ante la pregunta del «insulto más ingenioso que recibió en una cancha», fue contundente al recordar insultos en la Copa América de 2011.

«Ninguno en especial, pero sí me acuerdo que en la Copa América 2011 en Argentina cuando jugamos en Santa Fe me dijeron de todo a mí y a toda la Selección. Fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero me puteaban de todos los colores«, recordó.

También tuvo preguntas puntuales respecto a la intimidad de la Selección Argentina. En cuanto al que mejor se viste puso a Otamendi sobre el resto de sus compañeros.

«Es difícil elegir a uno que se vista mejor pero elijo a Otamendi porque tiene mucha onda para vestirse”, sostuvo. Y como ‘buen cebador de mates’, comentó que Fideo los prepara mejor. «Compartimos mucho tiempo en la Selección y también un año cuando estuvimos juntos en París. Hace buenos mates”.

Por último, dejó un mensaje para los argentinos en la previa a la Copa América. «Trataremos de dar el máximo una vez más y conseguir el objetivo que no es fácil. Nos estamos preparando para pelearla y volver a ganarla», subrayó.

Luego agradeció públicamente a toda la Argentina por el cariño. «Para mí era muy especial conseguir todo lo que conseguí y tener el cariño de Argentina, un lugar que tanto quiero. Mi lugar, mi casa y soy un agradecido por todo el cariño que recibo», concluyó.