Lucas Mellado, el nuevo dueño del mediocampo de Deportivo Rincón

Al menos por un rato, Lucas Mellado volvió esta semana a Cipolletti pero, en este caso, para enfrentar al Albinegro en su nuevo club, Deportivo Rincón.

El volante es uno de los refuerzos más resonantes del León de cara a su histórico desembarco en la tercera categoría del fútbol nacional. Cuando el equipo neuquino nacía como institución, el mediocampista ya había dado sus primeros pasos en Cipo.

Mellado tuvo una vuelta al Albinegro entre 2020 y 2022, emigró a Monagas de Venezuela, jugó la Primera Nacional para Deportivo Madryn y regresó al Federal A el año pasado en Liniers de Bahía Blanca.

En el amistoso del último jueves, se hizo dueño de la mitad de la cancha y todas las pelotas pasaron por sus pies.

(Foto: Florencia Salto)

“Pudimos encontrar un poco de ritmo, nos sentimos cómodos. Sabíamos que jugábamos contra un gran equipo, que va a ser protagonista en el torneo. Aunque perdimos me voy con buenas sensaciones. Nos paramos de igual a igual y por momentos jugamos mejor”, analizó Mellado después del 1-2 contra Cipo, en diálogo con Río Negro.

“Tuvimos mucha entrega, no habíamos podido competir a este nivel todavía, los tiempos en la pretemporada se hicieron cortos. Nos intrigaba saber cómo estábamos pero estuvimos a la altura, confío en que nos vamos a adaptar bien en la categoría”, agregó.

Mellado no dudó a la hora de aceptar el desafío en Rincón. “Hace rato me estaban llamando para que venga. Me sentí querido y necesito volver a sentirme bien dentro de una cancha. Es un club que está en crecimiento, siento que le puedo aportar bastante. Estoy contento de estar cerca de mi familia”, destacó.

(Foto: Florencia Salto)

Sobre su rol en el equipo y lo que le pide el entrenador, Marcos González, señaló: “Lo primero que tenemos que lograr es el orden defensivo para poder salir con seguridad. Me pide que trate de estar constantemente con la pelota, es lo que trato de hacer y lo que más me gusta”.

Así como su nombre sonó en varias ocasiones, el volante aseguró que en esta oportunidad Cipolletti no le realizó una propuesta.

“En este mercado de pases Cipo no me llamó, no pasa nada, son circunstancias. Es un club que amo y algún día volveré”, comentó al respecto.

Con su experiencia al hombro y mucho oficio, Lucas Mellado es una garantía para Rincón en su estreno absoluto en el Federal A. El León hará su debut en el torneo la próxima semana, con día y horario a definir, ante Sol de Mayo en Viedma.