Malas noticias para Marcelo Gallardo: uno de los referentes de River se perdería el partido ante Instituto

River volvió a acomodarse tras el triunfo ante Banfield en el Monumental, pero rápidamente tuvo que dar vuelta la página ya que este miércoles visitará a Instituto por la fecha 21. Para este cruce, Marcelo Gallardo tendría una ausencia sensible en defensa.

Se trata de Germán Pezzella, quien no estuvo ante la Gloria por una sobrecarga muscular y su presencia en Córdoba estaría complicada a estas horas.

La preocupación por su ausencia es sensible pero el Muñeco sabe que podrá contar con su reemplazo, Leandro González Pirez, que viene de mostrar un buen nivel ante el Taladro. El central tuvo un buen rendimiento y se asentó como una alternativa, aunque se sabe que el zaguero titular es el bahiense.

En la previa del duelo con Banfield, Pezzella mostró signos de dolor en uno de sus gemelos y el Muñeco decidió preservarlo, al poder tratarse de una lesión. Teniendo a tres centrales en buen nivel, Gallardo pudo tomar la decisión con mayor tranquilidad, aunque luego se conoció que solo se trataba de una sobrecarga muscular.

Germán Pezzella, en duda para visitar a Instituto

Desde el predio de Ezeiza se conoció que el campeón del mundo todavía no logró supera la molestia y por el momento estaría descartado para el duelo ante Instituto.

«Ayer (el viernes) sintió una carga en el gemelo y no quisimos arriesgarlo. Él sintió que se había cargado y no pasó a mayores, y no quisimos arriesgarlo para no tener que perderlo en las próximas semanas», declaró el Muñeco en conferencia de prensa. Y se sabe que el entrenador no arriesgaría a Pezzella, por lo que seguiría fuera del equipo.

Aunque la buena noticia es que Leandro González Pirez está en buen nivel y sería su reemplazante, por lo que el central de la Selección Argentina continuaría recuperándose por una semana más.

Sin embargo, el plantel volverá a los entrenamientos este lunes y Gallardo evaluará cómo se encuentra cada jugador. Probablemente mantenga la misma base del equipo que le ganó al Taladro para viajar a Córdoba.