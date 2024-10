Maronese y San Patricio se hicieron fuertes en casa: sumaron su segundo triunfo en el Regional Amateur

Este domingo, se disputó la segunda fecha del Regional Amateur en el que nueve cruces comenzaron a definir las riendas de los elencos regionales. Con varios cruces de peso, tres equipos ya dan que hablar y muestran que son cosa seria en el torneo.

Por un lado, Maronese se hizo fuerte de local ante Independiente de Neuquén. En un cruce clave de la ciudad, el Dino aprovechó la jerarquía de su goleador y se llevó el triunfo para sumar puntaje ideal en estas primeras dos fechas.

Luego de un partido trabado en el mediocampo, un desborde de Jara por derecha derivó en un centro letal al área que Henry Sáez no desaprovecho. El delantero proveniente de Cipolletti la agarró de sobrepique para empujarla y romper el cero en el oeste neuquino.

Pero además defendió la ventaja gracias al gran nivel que mostró su arquero Alan Aldalla. El guardameta apareció en un momento crucial, cuando a los 26 minutos del complemento, una falta dentro del área fue sancionada como penal. Carmona se hizo cargo del tiro pero Aldalla voló hacia su izquierda y con sus puños atajó un remate complicado.

De esta forma, el Dino llegó a seis unidades pero se ubica por detrás de San Patricio que durante la tarde se impuso por 3-1 ante Pacífico en la zona 10.

Los resultados del Regional Amateur

Por otra parte, Estudiantes Unidos de Bariloche se llevó el triunfo por 3-1 ante Belgrano de Esquel en la zona 6 y es el otro equipo con puntaje ideal. En ese grupo, igualaron 2-2 Cruz del Sur con Alas Argentinas.

En la zona siete, Deportivo Roca se llevó un triunfazo de Cipolletti. Le ganó por la mínima a La Amistad y alcanzó las cuatro unidades, aunque se ubica por detrás de Argentinos del Norte que sacó chapa de local y se impuso por 2-1 frente a Círculo Italiano.

Alianza de Cutral Co igualó ante Unión Vecinal en Neuquén. Foto: Oscar Livera.

Con respecto a la zona ocho, un empate y un triunfo determinaron la segunda fecha, en la que los locales no pudieron sumar de a tres. Jorge Newbery igualó 1-1 ante Atlético Regina, mientras que Deportivo Villalonga se quedó con el triunfo por la mínima en su visita a Las Grutas.

Ya en la zona nueve, Alianza de Cutral Co se subió a la cima luego de lograr empatar sobre la hora ante Unión Vecinal en Neuquén. El elenco visitante alcanzó las cuatro unidades y se empieza a despegar de los demás. Por otra parte, Don Bosco le ganó 1-0 a Pillmatún que no logra salir del fondo y todavía no ganó en lo que va del torneo.

Los cruces de la próxima fecha en el Regional Amateur

En la próxima fecha, los duelos más atractivos estarán en la zona 10 , donde Pacífico recibirá a Independiente en un duelo que los tiene a los dos necesitados, en busca de su primer triunfo. Sin dudas, un clásico para seguir de cerca.

Mientras que San Patricio recibirá en el Chañar a Maronese. Un partido en el que dos de los mejores equipos de la región se verán las caras para comen zar a definir quién será el líder de la zona pensando en la clasificación.

Otro cruce interesante será Deportivo Villalonga contra Atlético Regina, un cruce que los encuentra igualados y quien se lleve el triunfo ya podrá empezar a pensar en la próxima fase.