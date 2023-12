Matías Arezo, el delantero uruguayo por el que negocia River

Luego de la salida de Salomón Rondón, River busca sumar un delantero y negocia por Matías Arezo, uruguayo de 21 años que viene de una gran temporada en Peñarol.

El delantero se formó en River Plate de Uruguay y tras dos buenos campeonatos fue vendido al Granada de España. Al tener poca participación lo cedieron a Peñarol.

De nuevo en su país natal, Arezo tuvo un año brillante con 22 goles en 40 partidos. Su pase pertenece a Granada y River lo buscaría a través de un nuevo préstamo.

Sus buenas actuaciones en Peñarol llevaron a que lo convoque Marcelo Bielsa para la Selección. En la Celeste, el atacante jugó en Sub 15, Sub 17 y Sub 23.

Arezo es un delantero diestro que igual domina los dos perfiles y se destaca por su potencia en el área. Marcelo Gallardo ya lo había pedido para River en 2021. Granada pagó 6 millones de euros por el 50% de su pase.

En el Millonario también suena Federico Redondo pero su salida de Argentinos Juniors no es sencilla. El Bicho no se bajaría de los 10 millones de dólares por la ficha del volante y además priorizará ofertas del exterior.

Otro nombre que surgió en las últimas horas es el de Hernán López Muñoz, el talentoso enganche de Godoy Cruz. River todavía posee el 50% del pase pero en este semestre el Tomba le compró el otro 50% por un millón de dólares.

Con el crecimiento futbolístico del jugador, los mendocinos pedirían un valor mayor para vender ese 50%. Al Millonario le pasó algo similar cuando dio a préstamo a Héctor David Martínez a Defensa y Justicia. Cuando lo fue a buscar de nuevo debió pagar una parte que había vendido.