Matías Suárez trabaja para definir su futuro en River

Matías Suárez tuvo momentos muy destacados en River Plate, pero las lesiones lo perjudicaron, por lo que trabaja en la pretemporada para definir su futuro. Gentileza.

El plantel de River continúa trabajando en Miami y se alista para disputar una serie de amistosos, al mismo tiempo que el delantero Matías Suárez transita unos días decisivos para su futuro, porque trabaja para superar una vieja lesión en la rodilla derecha que no le permite estar al ciento por ciento y realiza un trabajo especial para ponerse bien.

Martín Demichelis implementó entrenamientos en doble turno en gran parte de esta pretemporada, pero es común ver a Suárez entrensarse a la par de sus compañeros solo en uno de ellos. Esto se debe a que cuando hay dos prácticas en un día, aprovecha una sesión para hacer sesiones de kinesiología en busca de recuperarse de la mejor manera posible.

El delantero arrastra una lesión con la que llegó al Millonario y luego de haber tenido etapas en gran nivel que lo llevaron a la selección argentina, el inconveniente físico recrudeció y le impidió jugar con continuidad. El futbolista padece una sinovitis crónica en la zona, inflamación de la membrana sinovial, y en esta pretemporada está probándose para una vez finalizada sacar conclusiones y saber en qué condiciones se encuentra.

Suárez se exigió a veces y en otros baja las cargas. Lo cierto es que lograr una recuperacion total de su campaña deportiva es difícil, y más bien está en un tramo en el que no tendría partidos en fila en plenitud ya que el padecimiento en su rodilla es constante. Trabaja para estar lo mejor posible y la buena noticia es que no se perdió muchos entrenamientos. El futbolista quiere jugar todo lo que pueda pero los médicos lo evalúan y no se quieren apurar en su vuelta.

Suárez trabaja en la pretemporada, con la misión de tratar de superar su dolencia física y poder ser parte del plantel millonario. Gentileza.

Desde su llegada al club en 2019 proveniente de Belgrano, el delantero tuvo muy buenos rendimientos en el Millonario, en el que acumula 118 partidos y 38 goles. Pero, a mediados de 2021 comenzó a sufrir complicaciones con la rodilla y desde entonces perdió continuidad. Durante el año último participó 26 veces con la camiseta de La Banda y anotó 9 tantos. Pero solamente en cinco oportunidades estuvo de entrada en el once titular.