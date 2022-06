Messi y la selección en Wembley: «nos damos fuerzas uno al otro dentro de la cancha»

Después de tantos años en los que los éxitos no se daban, Lionel Messi disfruta de su mejor momento en la selección. Así fue hoy en el 3-0 sobre Italia por la Finalissima jugada en Wembley.

La parte humana ha sido muy importante para el ’10’ y lo dejó en claro en sus declaraciones. «Cuando estamos juntos nos contagiamos, sacamos fuerzas de donde no tenemos. Este grupo todo lo que hizo lo hizo de esta manera. No se pueden dar ventajas porque el fútbol es muy parejo y los partidos se definen por detalles. Nos damos fuerzas uno al otro dentro de la cancha«, señaló Leo.

En el mismo sentido, el capitán de la selección agregó: «Cada vez viene creciendo más este grupo, partido tras partido. Tuvimos 10 días de trabajo muy buenos para mejorar lo que ya tenemos, agregar variantes. Fue una demostración más de que estamos preparados para pelear con cualquiera».

Fue 3-0 para Argentina sobre Italia en Wembley para obtener un nuevo título. «Fue una final hermosa, lo que vivimos con la gente, lleno de argentinos. Sabíamos que iba a ser un lindo escenario y por suerte se nos dio», comentó Messi.

Desde lo futbolístico, Lionel opinó que «hicimos un partido muy completo. El primer tiempo se nos complicó un poquito porque no le podíamos encontrar la vuelta a Jorginho. Pero después del primer gol cambió el partido y el segundo tiempo fue espectacular».

En cuanto a la cuestión individual y esa voracidad que siempre muestra de cara al arco rival explicó: «tenía ganas de poder hacer un gol, pero cuando veía que el partido estaba controlado me jugué alguna demás».

Italia fue el último campeón de Europa pero no pudo entrar al Mundial de Qatar. «Hoy era una gran prueba, es la actual campeona de Europa, es una gran selección. Está bueno acostumbrarse a ganar, ya no me acuerdo cuanto llevamos sin perder. Eso es un plus y buscaremos seguir por este camino».

Consultado sobre la jugada del primer gol, en la que asistió a Lautaro Martínez, contó que «quería sacármelo de encima para patear cruzado y cuando me pude despegar vi que entraba Lautaro en mejor posición que yo para hacer el gol».

Messi destacó, además, la inteligencia del equipo para leer el partido. «Hoy la selección hizo un gran segundo tiempo, hizo correr a Italia, supo jugar con el resultado. Este equipo tiene las cosas claras cuando no tiene la pelota y cuando tenemos la pelota hay gente para jugar«, finalizó.