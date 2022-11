Mundial Qatar 2022: Un hincha invadió la cancha con una bandera con los colores LGBTIQ+

Un hincha ingresó hoy al campo de juego del estadio Lusail e interrumpió el partido Portugal-Uruguay por el Mundial de Qatar con la bandera del orgullo LGBTIQ+ y una remera con reclamos por Ucrania y las mujeres de Irán.

El hombre portaba la bandera en su mano derecha y llegó hasta el círculo central hasta que fue interceptado por los guardias de seguridad.

El intruso también vestía una remera azul con logo de Superman en el pecho y el mensaje «Salvemos Ucrania» abajo y en la parte de atrás otro que decía «Respeto para las mujeres iraníes», ambos en inglés.

La bandera quedó en el piso durante unos segundos y fue el árbitro del encuentro, el iraní Alireza Faghani, quien la levantó y llevó hasta uno de los costados de la cancha hasta que fue incautada por un colaborador externo.

El exEmir de Qatar y miembro de la familia real, Hamad bin Jalifa Al Thani, se expresó en Twitter. «Paren de politizar el fútbol. Piden respeto por las mujeres iraníes y no respetan otras culturas. Hipocresía y doble estándar», escribió.

STOP politicizing football!

You are calling for respect Iranian women, while you don’t show any respect for other cultures!



HYPOCRISY AND DOUBLE STANDARDS!#FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/u2Dbr5068m