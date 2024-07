Nicolás Otamendi rompió el silencio sobre la posibilidad de jugar en River: «Hablé con Brito»

Nicolás Otamendi está enfocado en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se prepara para el cruce decisivo ante Ucrania por la fase de grupos. Sin embargo, el zaguero campeón del mundo habló sobre la posibilidad de volver a Argentina para jugar en River.

«Me encantaría jugar en River porque soy hincha, pero es algo parecido a lo de Di María, pienso en mi familia y en la seguridad de mis hijos. Por cómo está Argentina, es muy complicado volver», aseguró el reciente bicampeón de América.

Además, aseguró que «hablé con el presidente -Jorge Brito- y él también me ha insistido mucho para que yo pueda ir a River, pero yo le dejé claro mi pensamiento y el por qué». Y agregó que “Yo hablé con el presidente, se ha portado de 10. Pero yo había renovado con el Benfica, tenía años de contrato y él ha entendido que mi familia siempre estaba de por medio”.

Nicolás Otamendi habló sobre la Copa América

Por otra parte, el zaguero de la Selección Argentina opinó sobre los pocos minutos que disputó en la Copa América, en la que Lisandro Martínez le ganó el puesto. «Estuve caliente por no entrar, pero hay que aceptar la decisión del técnico», sostuvo.

Y dejó en claro su relación con el defensor del Manchester United: «Con Licha tengo una relación espectacular, pero obvio que quiero jugar, competimos sanamente. Mientras me sienta cómodo y tenga espíritu competitivo, voy a estar en la Selección».

Además, habló sobre el escándalo que vivió en el debut de la Selección Argentina Sub 23 en la derrota ante Marruecos. «Nunca me pasó lo de Marruecos: desde la adición, que pasen dos horas. No pensé vivir algo así. Fue vergonzoso. Vengo en búsqueda de la medalla dorada, es la que me falta».