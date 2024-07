La confesión de Julián Álvarez sobre su futuro: qué definirá tras los Juegos Olímpicos

Julián Álvarez es una pieza clave en el once de Argentina para los Juegos Olímpicos, estuvo presente en la derrota ante Marruecos y el triunfo frente a Irak. Sin embargo, no cuenta con las mismas oportunidades en Manchester City y dejó una contundente respuesta sobre una posible salida.

El delantero argentino que fue bicampeón con Argentina en la Copa América, casi no tuvo tiempo de festejar y ya se sumó al conjunto comandado por Javier Mascherano. Su principal objetivo es conseguir la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París.

En diálogo con DSports Radio, el delantero de Manchester City no pudo esquivar la pregunta sobre su futuro. Principalmente por los pocos minutos que disputó como titular en la última temporada.

Por este motivo, la Araña respondió sin vueltas y reconoció que aún no tiene definido qué pasará a nivel clubes.

«Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí«, planteó.

Si bien no confirmó nada, le abrió la puerta a una posible salida de Manchester. Justamente, cuando un club español está tras sus pasos.

Manchester City le puso precio a Julián Álvarez

Según se conoció en medios ingleses, el City tazó al goleador de 24 años en 70 millones de euros, más 20 en variables, por lo que su cifra asciende a los 90 millones de la moneda europea.

El delantero que viene de ser campeón de la Copa América llegó a la Premier League en 2022 por un monto que rondó los 21.411.500 euros brutos por la totalidad de su ficha.

Hace algunos días, se conoció desde España que el Atlético de Madrid está tras los pasos del ex River, aunque la posibilidad de que sea dirigido por Diego Simeone parece cada vez más lejana. Ya que el Colchonero está por cerrar la contratación de Artem Dobvlyk, el goleador del Girona, por lo que la llegada de la Araña al elenco de Madrid se aleja.