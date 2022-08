Otra vez violencia y amenazas en el fútbol: ahora lo sufrieron Lanús e Independiente

Hinchas anónimos de Lanús e Independiente colocaron esta madrugada mensajes intimidantes en los alrededores de esos clubes por el mal presente futbolístico de ambos equipos, que se encuentran hundidos en los últimos puestos de la Liga Profesional.

En las adyacencias de «La Fortaleza», aparecieron dos pasacalles, uno de ellos con tono amenazante: «Jugadores: ganen o caminan», fue la leyenda acompañada por la imagen de una llama de fuego y un automóvil.

La pancarta tiene referencia directa con los sucedido la semana pasada en Mar del Plata, donde barras del club Aldosivi ingresaron al predio y quemaron cinco vehículos del plantel profesional, después de la derrota con Godoy Cruz en Mendoza.

El segundo mensaje para los futbolistas recriminaba que «Lanús les queda enorme».

Así amaneció la calle Guidi que desemboca en el Club Lanús. Me parece que no es el camino, lo que sucedió en Aldosivi nunca puede servir como ejemplo. Por otra parte no es solo responsabilidad de los jugadores como apuntan 2 de los 3 pasacalles pic.twitter.com/SnLG6q3BHV