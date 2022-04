¿Peligra la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar?

Gustavo Alfaro es uno de los buenos entrenadores argentinos que estará en el Mundial de Qatar. Dirige a Ecuador.

Las alarmas se encendieron en Ecuador en los últimos días después de que circulara en las redes un documento que supuestamente vincularía al futbolista de su seleccionado Byron Castillo con otra nacionalidad. El implicado protagonizó un proceso judicial por el que estuvo impedido de ser convocado hasta septiembre de 2021 con la Tri. Por ese motivo, Colombia y Chile pretenden asesorarse legalmente para buscar quedarse con el cupo mundialista que el equipo de Gustavo Alfaro ya firmó.

Los inconvenientes por la supuesta nacionalidad colombiana de Castillo venían de antes de su convocatoria con la selección de Ecuador. Pero el caso tomó notoriedad una vez que fue considerado por Alfaro para ser llamado con la camiseta nacional. El entrenador argentino y la federación prefirieron ser cautos en relación con su citación y no se apresuraron hasta tener sustentos legales. El lateral derecho no fue convocado hasta la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas e inclusive se perdió la Copa América que se llevó a cabo en Brasil en 2021.

Alfaro declaró en su momento que “para tomar una decisión de la cual me sienta al ciento por ciento responsable, debo estar absolutamente convencido que no arriesgo a la selección. La convocatoria es toda responsabilidad. Me puedo equivocar en una cuestión táctica o en un cambio, pero no en cuestiones puntuales que son muy sensibles”.

Al unísono, Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona de Guayaquil, club del futbolista, expresó por entonces que “el tribunal en segunda instancia determinó que Byron es ecuatoriano. Es un tema cerrado. Este chico sufrió la opinión de todo el mundo. No hay ningún documento que certifique que Cadtillo tiene otra nacionalidad. Debemos de dejarlo tranquilo. Para mí es uno de los mejores jugadores del certamen y es decisión del entrenador la no convocatoria. Hay que respetar lo que decida Alfaro’’.

Por el buen nivel mostrado en Barcelona y haber dado la talla en sus primeras pruebas con la camiseta de la Tri, Castillo empezó a ser convocado asiduamente por Alfaro y disputó 8 partidos correspondientes a la clasificatoria sudamericana camino a Qatar 2022. Los ecuatorianos sellaron su boleto y están en plena planificación del viaje a Doha para la cita en la que se enfrentarán por el Grupo A con el país anfitrión, Países Bajos y Senegal. Pero, explotó la polémica por un documento publicado en las redes que se replicó a nivel continental.

El periodista colombiano Sebastián Bejarano denunció irregularidades en la partida de nacimiento del jugador y aseveró que el mismo había nacido en el distrito colombiano de Tumaco, Nariño. Enseguida, las autoridades de la federación chilena de fútbol tomaron cartas en el asunto y pusieron a trabajar a su cuerpo de abogados para averiguar los antecedentes del caso y presionar ante la FIFA por la teórica mala utilización del futbolista en la competición oficial, según informaron medios locales de ese país.

A siete meses del inicio del Mundial, en Chile revivió la expectativa después de la frustración por el séptimo puesto que dejó a su combinado nacional afuera de Qatar 2022. La Tercera informó que “la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) se toma en serio la situación y ya adopta un plan de acción concreto. ‘Se está contactando a bufetes de abogados chilenos especialistas en derecho deportivo internacional, que suelen tramitar este tipo de apelaciones, para determinar los pasos a seguir’, afirman en la sede del fútbol chileno”.

¿Por qué los trasandinos reclamarían el cupo y no los colombianos, que culminaron en la sexta posición con 4 puntos más? Esto se debe a que Castillo fue utilizado por Alfaro en los dos partidos contra Chile, empate 0-0 en Quito y triunfo 2-0 de Ecuador, en Santiago, y no ante Colombia. Por ende, los chilenos comprenden que si los tribunales de apelaciones pertinentes les dan por perdidos los partidos mencionados a Ecuador, sumarían 5 puntos más y así ascenderían al cuarto lugar que otorga cupo directo y pertenece a los ecuatorianos.

Dirigentes de la federación ecuatoriana que desestimaron la posibilidad de que su seleccionado sea desplazado del Mundial de Qatar amparados en la aprobación judicial que data de junio de 2021 para que Castillo sea convocado y hicieron una aclaración en relación con el documento que circuló en las redes en las últimas horas: ese acta de nacimiento pertenece a un hermano mayor del jugador de Barcelona. Nacido en 1995, su nombre era Bayron Javier Castillo segura, mientras que el del lateral derecho nacido en 1998 es Byron David Castillo Segura.

El seleccionado de Ecuador consiguió su pasaporte al Mundial de Qatar después de una gran campaña con Gustavo Alfaro como entrenador. Gentileza.

Las Eliminatoria Sudamericanas ya concluyeron con Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador ubicados en los cuarto puestos que otorgan el pasaje directo a la cita en Qatar. Al mismo tiempo, Perú quedó en el quinto lugar y deberá disputar el repechaje el 13 de junio ante el ganador de la llave que disputarán previamente Australia y Emiratos Árabes Unidos como representantes de Asia.