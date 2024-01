Polémica en Boca por la reducción del aforo en el Gasómetro: ¿Cuántos hinchas podrán ingresar?

En la previa al primer partido del Xeneize como local, se conoció que por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, jugará con capacidad reducida frente a Sarmiento por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en el Nuevo Gasómetro.

El estadio de San Lorenzo actualmente está habilitado para 31.814 espectadores. Ahora, la intención del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es de limitar un poco las dos cabeceras populares y la platea sur.

«El Ministerio de Seguridad de la Ciudad informó que redujo de 31.800 a 28.000 el aforo de hinchas de Boca Juniors para el partido que disputará frente a Sarmiento de Junín en el estadio “Nuevo Gasómetro”, del club San Lorenzo de Almagro», arranca el comunicado.

«La decisión fue tomada por motivos preventivos para garantizar el cuidado de los hinchas que se acerquen al estadio el próximo jueves 1 de febrero, luego de que el partido se mudara del estadio Alberto J. Armando por las malas condiciones que presentaba el campo de juego», explica.

«En este sentido, como el aforo de la cancha de San Lorenzo es menor al de La Bombonera, se ajustó la cantidad de personas que podrán estar presentes para garantizar su seguridad. Por tal motivo, se acordó con el Club Boca Juniors la realización de un filtro para la adquisición de las entradas, tal como ocurrió en otras oportunidades», especifica sobre la cuestión de fondo

«En el operativo estarán previstos controles con lectoras de entradas previos a los Molinetes. Por esa razón, aquellas personas que no cumplan con el filtro establecido por Club Boca Juniors no deberán asistir ya que no les será permitido llegar al estadio», les pide a los socios xeneize.

En el comunicado, se explicó primero que la capacidad habilitada del Gasómetro no es de 47 mil, sino de 31.800. Después, que se implementó una reducción de 3.800 hinchas más, para el partido del jueves, por razones preventivas. Es decir que ante Sarmiento podrán entrar la mitad más mil de los hinchas que habitualmente ingresan a la Bombonera (55 mil).

Y por último, el comunicado también reveló el por qué del exigente filtro que Boca aplicó para sus socios y abonados en esta oportunidad: el requisito para entrar es la asistencia al 85% de los partidos del último año. Altísimo.

Con información de TyC y Olé