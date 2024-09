Racing presentó a Luciano Vietto y le tiró un palo al Huevo Acuña: «El que quiere volver…»

Luciano Vietto tuvo su presentación en Racing en su regreso al club después de 10 años y en las redes sociales se hizo una mención indirecta a la vuelta frustrada de Marcos Acuña que decidió ir a River en su retorno al país.

«El que quiere volver, vuelve», fue la frase con la que acompañaron la foto del delantero junto al presidente, Víctor Blanco. Aunque no lo nombra, los hinchas entendieron que hacía alusión al zapalino.

Vietto volvió a la Academia, donde hizo las inferiores y debutó en primera en 2011. Se fue en 2013 y pasó por Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham, Sporting de Lisboa, Al-Hilal y Al-Shabab, los últimos dos en Arabia Saudita.

Vietto: «Siempre tuve presente a Racing»

Luciano Vietto dio sus primeras palabras como refuerzo de Racing y aseguró que no habló antes de su posible vuelta para no «generar falsas expectativas».

«Quiero agradecerle al presidente por hacer posible mi vuelta al club que me dio todo. Estoy muy feliz de poder volver. Siempre tuve presente a Racing. No hablé de eso en este tiempo, pero yo soy así. No me gusta generar falsas expectativas, pero siempre estuvo presente”, afirmó en la conferencia de prensa de presentación.

“Físicamente me encuentro muy bien. Soy un profesional que cuida mucho ese aspecto. En lo personal, soy un jugador más maduro que creció mucho en estos 10 años. Llego con la misma ilusión de hace 13 años, cuando debute acá. Quiero brindarle al club todo lo que pueda», agregó el delantero.