Regional Amateur: tres equipos de Río Negro recibieron licencias para jugar el torneo

Deportivo Roca ya recibió licencia, Argentinos del Norte sería el próximo. (Foto: Juan Thomes)

El Consejo Federal confirmó nuevas licencias para disputar el próximo Regional Amateur y se sumaron tres equipos rionegrinos que no estaban clasificados.

Se trata de Deportivo Roca, Pillmatún y Cruz del Sur. Se espera que en las próximas horas también se incluya a Argentinos del Norte.

Los otros equipos de ligas rionegrinas que ya tenían su boleto asegurado son La Amistad, Atlético Regina, Estudiantes Unidos de Bariloche, Villalonga y Talleres de San Antonio Oeste.

En las próximas semanas también se sumará el ganador de la final del clasificatorio entre Unión de Allen e Independiente de Río Colorado.

Esta semana también se confirmó la licencia para Independiente de Neuquén. Los demás de Lifune que lo jugarán son Petrolero, Patagonia, Maronese, San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Co.