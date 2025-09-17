Regional Amateur: tres equipos de Río Negro recibieron licencias para jugar el torneo
El Consejo Federal confirmó tres nuevas licencias para equipos rionegrinos en el Regional Amateur que arrancará en octubre.
El Consejo Federal confirmó nuevas licencias para disputar el próximo Regional Amateur y se sumaron tres equipos rionegrinos que no estaban clasificados.
Se trata de Deportivo Roca, Pillmatún y Cruz del Sur. Se espera que en las próximas horas también se incluya a Argentinos del Norte.
Los otros equipos de ligas rionegrinas que ya tenían su boleto asegurado son La Amistad, Atlético Regina, Estudiantes Unidos de Bariloche, Villalonga y Talleres de San Antonio Oeste.
En las próximas semanas también se sumará el ganador de la final del clasificatorio entre Unión de Allen e Independiente de Río Colorado.
Esta semana también se confirmó la licencia para Independiente de Neuquén. Los demás de Lifune que lo jugarán son Petrolero, Patagonia, Maronese, San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Co.
