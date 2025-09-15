Independiente de Neuquén recibió una licencia del Consejo Federal y jugará el Regional Amateur

Independiente de Neuquén quedó entre los 24 clubes que el Consejo Federal autorizó para jugar el próximo Regional Amateur. El Rojo, que no estaba clasificado, recibió una licencia y podrá participar del torneo que arranca en octubre.

El equipo capitalino había asegurado su pasaje a la edición 2026/2027 luego de ganar la última Copa Neuquén. Se había quedado en la puerta de ingresar a la 2025/2026 que comienza el mes que viene.

En el arranque del año perdió el tercer puesto de la Copa Provincial con Petrolero que obtuvo un boleto. En el clasificatorio de Lifune quedó segundo detrás de Patagonia que también clasificó.

El campeonato en la Copa Neuquén lo habilitó a jugar el Regional posterior pero con la licencia que recibió hoy también podrá disputar el que está por empezar.

El Rojo atraviesa un buen momento en el Oficial de Lifune donde marcha puntero con 19 puntos, producto de 6 triunfos, un empate y una derrota. Le saca cuatro a sus escoltas, Maronese y Alianza.

Los 6 neuquinos clasificados al Regional Amateur

Los otros neuquinos que lo jugarán además de Independiente, Petrolero y Patagonia son Maronese, San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Co.

El Regional Amateur 2025/2026 que asciende al Federal A empezará el domingo 19 de octubre. En las próximas semanas se confirmarán los grupos y el fixture.