River recibe a Colo-Colo por la vuelta de los cuartos de la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

El triunfo de River ante Boca en la Bombonera por la Liga Profesional ya pasó a ser historia en el Millonario que se prepara para lo que será el duelo fundamental de este martes. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá en el estadio Monumental, desde las 21:30 horas, a Colo-Colo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego de igualar 1-1 en la ida, el Millonario quiere hacer valer su localía para quedarse con el pase a semis y estar entre los cuatro mejores de Amércia.

River viene de ganarle al Xeneize con un once repleto de suplentes. La idea del Muñeco fue guardar las cargas de los habituales titulares que se enfocaran en la ida y la vuelta contra el Cacique. En ese encuentro, Manuel Lanzini fue el autor del único gol del clásico y sumó algunos puntos en la consideración de Gallardo, sin embargo no será parte del once inicial del martes.

La única duda del Muñeco es si Facundo Colidio llegara a acompañar a Miguel Borja en el ataque, habrá un volante que perderá su lugar. Por lo que Claudio Echeverri e Ignacio Fernández se disputan la titularidad en el Monumental.

Por el lado del Cacique, no haber tenido actividad este fin de semana fue una pequeña ventaja con respecto a River. El motivo fue que la organización local del campeonato de Chile postergó la fecha 25 al martes y miércoles de la próxima semana.

Jorge Almirón buscará hacer retoques respecto del equipo que igualó de local gracias al tanto de Carlos Palacios. Emiliano Amor, quien entró por Alan Saldivia, podría ser una opción para armar la zaga.

En la previa del cruce, el entrenador de Colo-Colo habló sobre River y aseguró que «Ganaron un clásico y el entrenador es muy querido en River. Ha logrados títulos importantes, genera ilusión en la gente… Tiene un aura especial. Todo eso influye».

La probable formación de River ante Colo-Colo, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez, Marcos Acuña; Matías Kranevitter, Santiago Simón, Nacho Fernández o Claudio Echeverri, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja.

La probable once formación de Colo-Colo contra River por la Copa Libertadores

Brayan Cortés; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Leonardo Gil; Arturo Vidal, Carlos Palacios, Lucas Cepeda; y Javier Correa.

Los datos del cruce entre River y Colo-Colo, por la Copa Libertadores

Hora: 21:30.

TV: Fox Sports y Telefe.

Árbitro: Andrés Matonte.

Estadio: Monumental (Núñez).