El enojo de Arturo Vidal por el triunfo de River en el Superclásico: «Me imaginaba otro Boca»

Arturo Vidal se prepara para lo que será la vuelta de los cuartos de final entre Colo-Colo y River en el Monumental. Pero en la previa, no pudo ocultar su enojo por el triunfo del Millonario en el Superclásico ante Boca.

El exvolante de Juventus, que jugará la revancha contra la Banda este martes, reaccionó al gol de Manuel Lanzini y se sorprendió por el rendimiento del Xeneize en un duelo de este calibre.

“No había visto jugar a Boca hace tiempo, pero encuentro que está muy duro. Me parece que el pronóstico que di yo… me imaginaba otro Boca, lo tengo que decir”, disparó Vidal, quien se mostró muy frustrado con el resultado.

La reacción de Arturo Vidal, referente de Colo-Colo, al gol de Manuel Lanzini para el triunfo de River ante Boca en La Bombonera por la Liga Argentina 🏆👀

Durante la reacción que grabó para redes sociales, el chileno se tomó varias veces la cara y se golpeó la piernas, evidentemente molesto.

Dudas por el futuro de Diego Martínez en Boca: el Consejo de Fútbol tendrá a una reunión

Tras la caída en el superclásico, el entrenador habló en conferencia de prensa y dejó en claro sus intenciones de continuar en el cargo, pero remarcó que quiere lo mejor para el club. Mientras descansan en el hotel donde el Xeneize se concentra, Martínez junto con su principal ayudante Cristian Bardaro, se reunió con Marcelo Delgado y Mauricio Serna, integrantes del Consejo de Fútbol.

Si bien aclararon que las charlas luego de los partidos son habituales, se sabe que la situación de anoche no fue un encuentro común. Por el momento no se tomó ninguna determinación puertas adentro de Boca, aunque no sería sorpresivo que cambie el panorama en los próximos días.