Sampaoli fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Flamengo

El entrenador argentino Jorge Sampaoli fue anunciado hoy oficialmente como nuevo técnico del Flamengo de Brasil, donde firmó un contrato hasta diciembre de 2024 tras su paso por el Sevilla de España.

«El comandante llegó a Río de Janeiro. Buena Suerte, Sampaoli», escribió la cuenta del elenco brasileño en las redes sociales junto a dos fotos del exDT de la Selección argentina, quien lució anteojos de sol a la hora de posar con la camiseta del «Fla».

Días atrás, Flamengo despidió al portugués Vitor Pereira luego de perder la final del torneo carioca ante Fluminense, por lo que rápidamente fue en busca de Sampaoli y selló su arribo al club.

Que possamos comemorar muitas conquistas, professor Sampaoli!



Confira mais imagens da chegada ao RJ e as primeiras palavras do novo comandante do Mengão! 🇦🇷🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/8L1ASwptlm