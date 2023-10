Se confirmó qué banda tocará antes de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense

Como es habitual desde que se juega una final única, la definición de la Copa Libertadores del sábado en el Maracaná tendrá sus shows musicales antes de que salten a la cancha Boca y Fluminense.

La Conmebol confirmó hoy que por el lado del Xeneize se presentará la banda de cumbia Yerba Brava que interpretará su himno futbolero «La Cumbia de los Trapos».

🤩🎶 Popular Argentine song about going to the stadium 🤝 @BocaJrsOficial supporters' new viral sensation 🔵🟡



🏆 This is La Cumbia de los Trapos! This is the CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/DfkxeVvV6p