Simeone elogió a los jugadores del Atlético de Madrid

Simeone tuvo palabras de elogió para los jugadores del Atlético de Madrid y aseguró que sus jugadores se tiran a una pileta sin importale si tiene agua. Gentileza.

Después de la gran serie ante Manchester United que desembocó en el triunfo en Old Trafford y el pase de Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League, el entrenador Diego Simeone elogió el trabajo y el compromiso de su equipo y aseguró que este grupo de jugadores “si hay una pileta se tira, si hay agua o no, no se sabe”.

“Fue un partido muy estable, regular. Lo de destacar absolutamente es el trabajo colectivo. Fue fantástico. Para el club estar entre los ocho mejores es fantástico”, comentó el Cholo después de la notable conquista de sus dirigidos y de eliminar al Manchester United.

“Ponernos a hablar de uno solo no estaría bueno porque fue un esfuerzo general. El equipo sabía lo que tenía que hacer ante la recuperación de la pelota. Ellos son un equipo con muchísimas individualidades. Son muy buenos, pero muy desordenados para generar una buena presión en la salida. El equipo lo logró y sufrió lo que hay que sufrir contra un Manchester United en casa en octavos de Champions”, resumió el entrenador.

“Estamos en una temporada irregular en la Liga. No es fácil ser campeón con Atlético. A partir de Osasuna aparecieron las charlas que tuvimos, toma de decisiones y a partir de eso tengo un grupo que si hay un pileta se tira, si hay agua o no, no se sabe”.

Acerca de las críticas recibidas esta temporada, Simeone prefirió no responder y simplemente afirmó que “sería muy fácil decir cosas para generar polémica. A mí lo único que me importa es hacerlo bien”.

Enrique Cerezo, quien ayer celebró su partido 1000 como presidente del Atlético de Madrid, aseguró que hay Diego Simeone “para mucho rato” en el banco del equipo rojiblanco y expresó su convicción de que el equipo llegará “muy lejos” en esta edición del certamen, porque hay “ilusión, ganas y un gran equipo”.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, comentó que hay Simeone para mucho rato en el banco de suplentes del equipo español. Gentileza.

“Fueun buen momento y un sitio magnífico celebrando estos 1000 partidos oficiales en el Atlético de Madrid de presidente. Estoy contento y feliz. Se lo agradezco a toda la afición del Atleti, que nos trajo hasta acá. Ojalá lleguemos muy lejos en esta Champions. Hay que agradecer a estas 3.500 personas que han venido, son gente maravillosa que se merecen este triunfo y este pase a cuartos”, expuso el presidente del Atlético de Madrid