Tomás Porra, de los ‘picaditos’ en la playa de Las Grutas a la primera de San Lorenzo

Los diciembres tienen otro encanto para la familia Porra. No sólo porque el calor permite disfrutar de las playas de Las Grutas y se avecinan las Fiestas. Es porque vuelve Tomy, que se queda hasta el arranque de enero. Entonces, la arena es el potrero en el que hasta la abuela del grupo se engancha en ‘picaditos’. Juntos recuerdan los tiempos en los que el chico, que hoy tiene 20 años y triunfa en San Lorenzo, apenas despuntaba unos metros del suelo. «No se sacaba los botines ni para ir al mar» comentan, entre risas.



«Todos disfrutamos a full de esos diciembres, porque junto con Tomás vuelve Thiago, que también está en Buenos Aires jugando en la quinta división del mismo club» relató Diego, su papá.

Tomy, a los 4 años. «No se quería sacar los botines ni para ir al mar» contó entre risas su padre



La emoción más grande la vivieron a principios de este mes, cuándo el mediocampista salió del banco y debutó en el partido contra Defensa y Justicia de Florencio Varela. Fue a los 15 minutos del primer tiempo, y su actuación brilló. En el balneario rionegrino el debut se vivió como una fiesta. Las fotos tomadas a la pantalla de la televisión corrieron de celular a celular, con el orgullo de que, al final, al crack nacido en esas playas se le había dado la chance de mostrar su talento.

Su paso por las canchas de Las Grutas. A los 11 un reclutador de San Lorenzo se maravilló con su destreza



«En enero le habían avisado que entraba al equipo, pero como venía en el banco ya estaba loco por jugar. Y verlo entrar fue una emoción enorme. Yo lo miré en la ‘tele’, desde acá (por la villa turística, en la que reside). Mi ex mujer lo pudo acompañar en Buenos Aires, y también estuvo su hermano Thiago, que ya tiene 18 y quiere seguir sus pasos» expresó el hombre, con orgullo.



A través de un mensaje de Whatsapp el joven futbolista compartió su alegría con Río Negro. «Estoy feliz con lo que me está pasando y agradezco por el cariño con el que me acompañan» escribió, entusiasmado, en una pausa del entrenamiento.



Los comienzos de Tommy no fueron fáciles. «Desde siempre brilló con la pelota, pero yo trabajaba en la construcción y había que juntar el mango para que tuviera sus botines y pudiera entrenar» recordó Diego. De hecho él, que también se dedicó al fútbol amateur durante un tiempo, fue uno de sus tantos entrenadores. «Había algo que me decía que algún cazatalentos lo marcaría, porque se destacaba mucho» compartió. Ese día llegó a sus 11 años. Un reclutador de San Lorenzo visitó San Antonio Oeste y cuándo vio jugar al chico se quedó asombrado con su destreza. Antes se había fijado en él el Club Atlético Lanús. «Los del Ciclón fueron más rápidos y enseguida me propusieron que Tomy viajara para una prueba. Después ya quisieron que regresara al cumplir 12, pero para sumarse al club» apuntó Porra.

Thiago y Tomás Porra. El primero, hoy de 18 años, está en quinta división, y el otro, de 20, ya juega en primera



La decisión fue compleja para los papás, pero como el nene estaba tan decidido todos acompañaron ese paso. «Trasladarnos en familia a otra provincia no era posible. Así que ese momento costó, pero lo atravesamos. Cuándo podíamos tratábamos de viajar. Ahí su hermano Thiago conoció a los entrenadores y, a los 11, él también se sumó y se fue a vivir a la pensión del club».



Para Tomás quedaban atrás la escuelita de futbol municipal, el club Social y Deportivo Las Grutas y su paso por Jorge Newbery de Carmen de Patagones. Pero llegaban otras instancias, como la Selección Argentina sub-15, donde la rompió.



Hoy sueña en grande. Primero, quiere seguir dándolo todo en San Lorenzo. Pero sabe que se le pueden abrir puertas que antes eran insospechadas, y ahora están más cerca.



«¿Que si lo veo en el fútbol europeo? Tomy tiene un talento enorme, pero su determinación es más grande. Si se lo propone, puede conseguir lo que quiera» cerró su padre, orgulloso.