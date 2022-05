Un dirigente macrista cargó a River y Jorge Brito salió a responderle

Guido Sandleris fue presidente del Banco Central en los años 2018 y 2019. Forma parte de Cambiemos, hoy oposición del gobierno nacional que comanda Alberto Fernández. Además de ser allegado a Mauricio Macri es hincha de Boca.

Sandleris utilizó su cuenta de twitter para «cargar» a River haciendo un juego de palabras en ocasión del censo realizado ayer en nuestro país. «El que sabe de censos es Riber», publicó, vinculando el descenso del Millo en 2011 con la actividad llevada a cabo para contar los habitantes en Argentina.

Eso fue ayer por la tarde y generó varios cuestionamientos. Uno de los que salió al cruce es Jorge Brito, presidente de la institución de Núñez quien sucedió en el cargo a Rodolfo D’onofrio.

«Lamento que un ex funcionario público no pueda dar el ejemplo. Que la oportunidad de un Censo Nacional sólo le signifique un espacio para la agresión. Quienes tienen o han tenido la responsabilidad de representar a otros deben generar consensos, no chicanas ni divisiones», respondió el titular River.

«El fútbol argentino tiene un largo historial de violencia que fue muchas veces motivado por quienes tuvieron responsabilidad y notoriedad pública. Creemos que eso es parte de la agenda y los “chistes” del pasado», agregó.

«El censo y el fútbol nos involucran, pero lo más importante es la sociedad que las personas de bien queremos construir. Con Grandeza», finalizó.

