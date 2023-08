Un equipo entero: los 11 jugadores que podrían dejar River en la recta final del mercado de pases

En River tienen decidido recortar su plantel, se vienen muchos movimientos de mercado en las próximas horas y son 11 los jugadores que podrán ser negociados. La eliminación de la Copa Libertadores se sumó a la de la Copa Argentina y con la Copa de La Liga como único objetivo, es necesario bajar esa cifra de profesionales que hoy está en 33.

El plantel volvió a los entrenamientos este lunes en el predio de Ezeiza, luego de unos días de vacaciones, y ya se enfoca en el debut de la competencia local, que será el domingo contra Argentinos Juniors. En el medio abundarán negociaciones y rumores, y ahí la lista llega, como mínimo hasta 11. Sí un equipo entero (sin arquero).

Una línea de cinco con cartel de venta

Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Robert Rojas, Elías Gómez y Andrés Herrera figuran en la lista de transferibles. Aunque la idea era sostenerlo hasta diciembre, Maidana podría marcharse si aparece alguna oferta: Mammana, que sufrió con las lesiones, buscaría nuevos horizontes en el exterior; Rojas negocia con Vélez; y Elías Gómez le dijo que no a Nacional de Montevideo, pero también es seguido por el Fortín y Rosario Central; mientras que Herrera perdió demasiado terreno y tendría un sondeo de Brasil.

De la Cruz y tres más

El caso que ruido hace, porque se trata de una pieza clave, es el de Nicolás De la Cruz. Ya tuvo episodios de despedida en el Monumental y su salida está al caer. La cuestión es el destino, porque el uruguayo no está convencido de ir a Qatar. Hernán Crespo, DT del Al Duhail, lo quiere a toda costa, pero el volante prefiere Europa. Sólo por eso, sigue en River.

Los otros tres volantes hay atravesado momentos importantes en el Millonario, pero no encontraron regularidad: José Paradela arrancó como titular en el ciclo Demichelis, Agustín Palavecino tuvo ingresos decisivos y Bruno Zuculini fue siempre relevo, aunque siempre aportó soluciones. De todos modos, se escuchan ofertas por ellos.

Un borrado y un crack que sufre con las lesiones

La delantera está conformada por Agustín Fontana y Matías Suárez, dos casos diametralmente opuestos. El punta que llegó desde Banfield no es tenido en cuenta y entraría en cualquier negociación para apurar su salida; mientras que el cordobés no puede frenar el karma de las lesiones. Tiene la banca incondicional del hincha y cada vez que entra, demuestra su pasta de crack, pero no es la primera vez que se menciona la posibilidad de un cambio de aire.