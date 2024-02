Una periodista de Brasil denunció a la mascota de Inter de Porto Alegre por acoso sexual

La periodista brasilera Gisele Kümpel denunció por acoso sexual a la mascota del Inter de Porto Alegre, según confirmó la mujer a través de sus redes sociales.

El hecho sucedió durante el clásico de la ciudad de Porto Alegre, que tiene como protagonistas a Inter y a Gremio. La periodista reveló que éste, durante el partido, empezó a comportarse de forma “extraña” y a hacerle “gestos” en su dirección.

Y tras uno de los goles del conjunto local, en el tiempo añadido de la segunda parte, la abrazó y se mantuvo en esa posición para segundos después empujar su cabeza hacia atrás como si le estuviera dando un beso. “Pude escuchar el chasquido del beso y sentir su sudor”, desveló la propia Gisele Kümpel.

O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Importunação sexual pelo mascote do @SCInternacional



Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso pic.twitter.com/UVTtBaBpnR