Valentina Tosar, la goleadora de Pacífico: «La Copa Federal nos hace mucha ilusión»

En el fútbol hay goles menores, goles importantes y, muy pocas veces, goles que quedan para toda la vida. Así fueron los que metió Valentina Tosar la última semana en el clasificatorio patagónico a la Copa Federal Femenina en el que Pacífico sacó boleto para el torneo nacional.

La delantera anotó el tanto del empate contra Deportivo Rincón que valió el pase a la final y volvió a convertir en el partido decisivo frente al mismo rival.

“Estoy muy contenta, muy feliz, todavía estamos cayendo. Veníamos jugando partido tras partido desde el jueves, ahora toca descansar”, aseguró Valentina en diálogo con Río Negro.

Las Decanas eran las favoritas a conseguir el pasaje después de ganar los tres títulos de Lifune el año pasado: Torneo Oficial, Copa Neuquén y Torneo Integración.

“Venimos trabajando hace bastante tiempo, el año pasado fue muy positivo, ganamos todas las competencias que disputamos. Esto era pensar más allá, una oportunidad muy linda”, describió Tosar.

Sobre los encuentros decisivos ante Rincón, analizó: “Los dos partidos fueron muy cerrados, sabíamos que iban a ser así, con mucho roce y juego físico. Nosotras intentamos hacer lo nuestro, tocando la pelota y conectando pases. El 1-1 en Cutral Co nos sirvió para ver qué mejorar”.

“En la final pusimos mucha garra, el gol nos dio un alivio tremendo pero sabíamos que teníamos que meterle hasta el final”, agregó.

Acerca de sus goles decisivos, Valentina señaló: “Es algo increíble, estoy hace bastante en el club, como cualquier delantera pase momentos en los que no convertía o no tenía tanto protagonismo. Pero seguí trabajando y esforzándome y acá se ven los frutos”.

El gol de la final no fue una casualidad y es un movimiento ensayado. “Fue una jugada rápida, Alanis Ranquehue me dio el pase. Yo juego en el puesto de extremo, el entrenador nos dice que tiremos diagonales con pases al espacio vacío para aprovechar nuestra velocidad. Cuando quedé mano a mano pegué el puntinazo al segundo palo, es algo que me había señalado Martín Canale, uno de mis entrenadores y le hice caso”, contó Tosar.

La delantera juega al fútbol desde los 10 años pero, en sus comienzos, no le fue sencillo encontrar equipo en un momento de menor desarrollo del femenino. “No había muchos clubes que tuvieran inferiores femeninas. Pasé por varios y en 2019, a los 16 años, llegué a Pacífico y ahí me quedé”, afirmó.

Valentina estudia la licenciatura en nutrición en Neuquén y no tiene pensado emigrar. “Tuve oportunidades de ir a probarme a equipos de Buenos Aires pero siempre tuve la idea clara de conseguir algo con Pacífico, que ya está pasando, porque fue el club que me abrió las puertas. Siempre soñé en competir con clubes grandes desde acá, donde vivo”, comentó.

Ese deseo se va a cumplir en la Copa Federal donde Pacífico se codeará con equipos de primera, en un torneo que se jugará en noviembre en el predio de AFA en Ezeiza. “Me hace mucha ilusión, va a ser contra los equipos que vemos en la tele, nos hace pensar hasta dónde llegamos”, expresó.

Con los goles de Valentina Tosar, Pacífico consiguió un logro histórico pero aún se ilusiona con ir por mucho más.