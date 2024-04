Video | El sorprendente consejo de Messi a la niña que invadió la cancha para sacarse una selfie

Lionel Messi volvió a vestir la camiseta del Inter Miami en el empate de su equipo 2-2 ante Colorado Rapids por la MLS y fue sorprendido por una adolescente que invadió el campo de juego para sacarse una foto. Tras lograr su cometido, el crack la aconsejó para que no la alcance seguridad.

La niña de 13 años, oriunda de Venezuela, se llevó gran parte de las miradas tras burlar a los efectivos y llegar hasta Messi. El rosarino accedió a la foto pero luego le expresó: “Dale, dale, corré para afuera”.

«El día que pude cumplir mi sueño, el día donde pasaron muchas cosas para que todo se pudiera lograr», escribió la joven, llamada Antonella Siegert, en sus redes sociales.

Luego contó todo su trayecto para llegar al encuentro con el 10 argentino. “Hice lo imposible para estar en ese juego en Miami viajando desde lejos, los puestos que teníamos eran súper altos para poder llegar al campo, iba a ser imposible porque había que saltar como 4 metros”.

«Nos cambiamos a la barra brava y espere el momento oportuno. Solo corrí y corrí con todas mis fuerzas y pude llegar hasta él. Esos segundos donde lo abracé fueron los mejores segundos de mi vida«, concluyó.

Con el regreso de Lionel Messi, Inter Miami igualó 2 a 2 ante Colorado Rapids como local, en el marco de la séptima fecha de la Major League Soccer y se le escapó la chance de llegar a la punta del torneo.

Rafael Navarro Leal de penal puso en ventaja a Colorado, mientras que Lionel Messi y Leonardo Afonso inviertieron el resultado, pero sobre el final Cole Bassett dictaminó el empate.

Con este resultado, Inter Miami sigue segundo en la Conferencia Este con 12 puntos, junto a Cincinnati y Colombus Crew que aún tienen un partido menos. Mientras que Colorado, en Conferencia Oeste, se encuentra octavo con 9 puntos.

