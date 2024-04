Video | Mirá el gol de Lionel Messi para el empate del Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi intenta dar otro paso rumbo a su objetivo principal que es ganar la Major League Soccer (MLS). Las Garzas perdían 1-0 ante el Nashville SC en el Chase Stadium pero el astro argentino le dio el empate con un golazo.

El elenco del astro argentino perdía 1-0 ante el Nashville SC por el gol de Franco Negri, en contra, pero luego La Pulga convirtió y puso el 1-1 parcial. El encuentro corresponde a la décima fecha de la Major League Soccer.

Lionel Messi encaró por izquierda, sacó un remate cruzado que Elliot Panicco desvió, pero un rebote le devolvió la pelota a Leo, que la empujó al arco y empató el partido.

