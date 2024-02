Video | Romero detalló qué le dijo Borja en el Superclásico: «No sé que partido vio»

Tras el empate de River y Boca (1-1) en el Superclásico correspondiente séptima fecha de la Copa de la Liga, el arquero Sergio Romero no se guardó nada y se refirió al cruce de palabras que tuvo con Miguel Borja.

En primer lugar, el arquero detalló qué fue lo que le dijo Borja: «Que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo bien porque me pidió disculpas por si me había ofendido la situación», relató.

Luego indicó que le dijo «que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien«, sin embargo, aseguró que hasta el empate, el elenco de Demichelis «hacía tiempo».

¿Qué le dijo Borja a Chiquito Romero? El arquero de Boca lo aclaró tras el final del partido.



📺 #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/A3xXdTsmJR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 26, 2024

Respecto al reclamo de Borja por hacer tiempo en la última jugada, Romero indicó entre risas «no sé que partido vio la verdad».