Vinicius volvió a denunciar racismo en el fútbol español y se cruzó con los directivos de la Liga

La expulsión de Vinicius Junior en el partido de ayer entre Real Madrid y Valencia desató una gran polémica en el fútbol español luego de que el jugador denunciara insultos racistas.

El brasilero ya manifestó en varias ocasiones lo mismo ante situaciones similares y publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales donde extendió la acusación a todo el país.

«No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas«, expresó en su cuenta de Twitter.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

En ese sentido, agregó: «Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas”.

El cruce con Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, a cargo del principal torneo del fútbol español, le respondió a Vinicius y le reprochó su actitud.

«Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tu mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos», le recriminó.

El brasilero recogió el guante y volvió a criticarlo. «Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa… Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve», afirmó.

1) Ni España ni @LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso.



2) Desde @LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias.



3) Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra… https://t.co/KFXHOJv6cb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023

La cosa no quedó ahí y Tebas volvió a responder hoy. «Ni España ni LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso. Desde LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias. Esta temporada se han denunciado nueve veces insultos racistas (ocho de ellas ha sido por insultos contra Vinicius). Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores. Da igual que sean pocos, siempre somos implacables», manifestó.

«No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual (9 denuncias) que vamos a erradicar», agregó.

La defensa del Real Madrid y la FIFA

Esta mañana, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió personalmente con Vinicius para darle un mensaje de apoyo por parte del club.

«El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien», afirmó Real Madrid en su cuenta oficial en Twitter.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su apoyo al delantero. «Toda nuestra solidaridad con Vinicius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia», señaló.

«Los acontecimientos ocurridos durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid demuestran lo crucial de esta lucha», dijo, y añadió que «existe el proceso de tres pasos en las competiciones de la FIFA y se recomienda que se use en todos los niveles del fútbol».

«En primer lugar, se detiene el partido y se anuncia. En segundo lugar, los jugadores abandonan el terreno de juego y el anunciador dice que, si continúan las agresiones (verbales), se suspenderá el partido. El partido se reanuda y, en tercer lugar, si continúan las agresiones, el partido se detendrá y los tres puntos serán para el adversario. Estas son las normas que deberían aplicarse en todos los países y en todas las ligas», aseguró.

El apoyo de Lula Da Silva para Vinicius

Los mensajes de apoyo a Vinicius llegaron hasta el presidente de Brasil Lula Da Silva, que se tomó unos minutos para tener un «gesto de solidaridad» con el jugador.

«Quería tener un gesto de solidaridad con Vinícius Júnior, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol”, indicó el mandatario.