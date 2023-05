Denunciaron insultos racistas durante un partido en Neuquén como en el «caso Vinicius»

El episodio que sufrió Vinicius Junior, el jugador brasileño del Real Madrid, que fue víctima de insultos racistas, volvió a poner el tema en el centro de la escena y la necesidad que se tomen medidas más estrictas para que no ocurran más. Un club de Neuquén, denunció que un episodio similar ocurrió durante un partido por Lifune.

Haciendo un paralelismo con lo que pasó el fin de semana en España, desde el club ACDC Patagonia repudiaron que a «esa hora en nuestra cancha en el partido disputado frente al Club Pacifico se producía un episodio similar cuando algunas ‘personas’ insultaron durante todo el partido a nuestro jugador Jair».

El encuentro fue este domingo, correspondiente a la primera división. Fue por la fecha 6 de Lifune.

En la publicación de Patagonia, muchos usuarios expresaron su apoyo para Jair Julio Blanco. el delantero colombiano que juega en el club neuquino desde hace tres meses y que antes tuvo un paso por México.

El tesorero de Patagonia, Cristian Franzante comentó que decidieron difundir lo ocurrido «para que se visualice, que no se deje pasar». Indicó que es importante que se respeten los protocolos y que «los árbitros no se hagan los distraídos cuando ocurre algo así».

El tema fue abordado este lunes, en una reunión de LIfune. Entre algunos puntos, se habló que cada club trabajé internamente para evitar que se repitan estos episodios. Algunas de las acciones, serán charlas con cada una de las categorías.

El caso Vinicius Junior

Vinicius Junior sufrió insultos racistas durante el partido del domingo entre Real Madrid y Valencia. El club madridista ha emitido un comunicado condenando los hechos y exigiendo el respeto a todos los jugadores.

«No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas«, expresó el delantero brasileño.

“Para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo. LaLiga tiene un problema, estos episodios de racismo tienen que parar el partido. Es un estadio que insulta a un jugador por racismo y el partido tiene que parar y digo lo mismo si ganamos 3-0, no hay otra manera. Se lo he dicho al árbitro, él dice que el protocolo dice que tenemos que avisar antes y si siguen parar. Él no tiene que informar, ¿de qué? Han empezado a insultarle desde el primer minuto. Está muy triste, enfadado, es tristeza. No puede pasar», lo respaldó el DT del Real Madrid, Carletto Ancelotti.