Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro del fútbol a los 41 años

Con un emotivo discurso en el estadio San Siro, Zlatan Ibrahimovic confirmó su retiro del fútbol a los 41 años. El delantero no renovó en Milan y tomó la decisión de terminar con su carrera.

El sueco aún no había confirmado su retiro públicamente y lo hizo ante la gente de Milan luego del triunfo 3 a 1 ante Hellas Verona en la última fecha de la Serie A.

Las lesiones en ambas rodillas le impidieron tener continuidad en los últimos meses. Recientemente había declarado que no pensaba en el retiro pero en las últimas horas cambió su decisión.

Zlatan Ibrahimović:



"The time has arrived to say goodbye".



We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤



Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9