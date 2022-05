Gallardo: «Estaríamos más que agradecidos si dejan a Julián hasta fin de año»

Tras la goleada de River, Gallardo manifestó que es difícil que Julián Álvarez no se vaya a mitad de año. Foto: Captura video

River logró una goleada histórica frente a Alianza Lima por 8 a 1, en un partido que tuvo a Julián Álvarez con seis tantos, como la figura descollante de la noche. Pero los de Núñez saben que el delantero transita sus últimos momentos con el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El entrenador fue consultado sobre esto y manifestó que iban a estar muy agradecidos con el Manchester City si La Araña se quedaba hasta fin de año.

«Si quieren dejar el jugador hasta fin de año no vamos a tener ningún problema y vamos a estar más que agradecidos. También le diría que vamos a poder preparar un futbolista para que tenga mayor vuelo, pero no va a escuchar”, bromeó el entrenador en conferencia de prensa luego que se le preguntó si iba hablar con Pep Guardiola para estirar su permanencia.

En caso que el equipo inglés se lo lleve a mitad de año, activará la cláusula de repesca y tendrá que abonar 1.7 millones de euros.

Gallardo dijo que será difícil pensar en Álvarez más allá de julio vistiendo la banda, «porque hay un equipo que hizo una gran inversión”.

También destacó lo que significa La Araña. “Se llevan un diamante en bruto. Nosotros somos países exportadores de futbolistas. Se nos han ido muchos e intentamos sobrevivir a esas partidas. Reemplazar a Julián no va a ser fácil, no vamos a encontrar otro Julián que ocupe ese lugar. Tenemos que ser conscientes que es muy posible que juegue octavos y vaya a su nuevo destino. Después, lo que vaya a pasar ya no depende de mí”, expresó el Muñeco.