Histórico: el equipo de presos de la Unidad 11 se enfrentará al Neuquén Rugby fuera de la cárcel

Este domingo se llevará a cabo un partido histórico en Neuquén. Tehuelches XV, el equipo de rugby de presos de la Unidad 11, protagonizará un encuentro con la división superior del Neuquén Rugby en las instalaciones del club.

Según dieron a conocer desde el cuerpo técnico de Tehuelches XV, el equipo que se fundó hace cinco años, tendrá por primera vez un encuentro fuera de la cárcel. «Este tipo de eventos se llevan a cabo en las cárceles de las distintas provincias, uno de los pioneros fueron los Espartanos en Buenos Aires, pero el deporte creció en todo el país», destacó Ricardo Campaña, integrante del cuerpo técnico.

En ese sentido, recordó que Tehuelches XV nació hace «casi cinco años». «Se entrena todos los domingos en la cárcel y ahora se les ha permitido hacer una salida al Neuquén Rugby«, aseguró.

Cómo será el encuentro de Tehuelches XV en Neuguén Rugby

Sobre el desarrollo del encuentro, que será durante la mañana, desde la organización dejaron en claro que se tomarán algunas medidas. «El club se va a cerrar, solamente estará abierto para el evento de rugby«, aclaró Campaña. Y remarcó que «solo pueden entrar quienes figuran en la lista, los internos pueden llevar a dos familiares«.

El equipo de rugby entrena los domingos en la Unidad 11. Foto: Archivo (Matías Subat).

En ese sentido, dio detalles acerca de los partidos que realizarán. «En el evento se va a hacer un partido contra la división del Neuquén Rugby. Serán tres tiempos de 20 minutos y la idea es que el último tiempo se haga con los equipos mezclados», comentó. Y reveló que «ya los jugadores han ido a la cárcel y los conocen«.

«Hay muchas expectativas porque van a ir familiares de los internos, entonces van a poder verlos jugar en libertad«, subrayó.

Sobre las distintas actividades, Campaña adelantó que «primero se jugará el partido, que podría durar entre una hora y una hora y media. Después habrá una visita de los familiares, y finalmente se realizará un tercer tiempo«.

Además, explicó que no cualquier interno puede formar parte del equipo. «Los que juegan al rugby tienen una serie de condiciones y buena conducta dentro de la cárcel. No deben consumir drogas, no deben tener antecedentes violentos dentro de la unidad penitenciaria y otro puntos que se evalúan antes de sumarlos al equipo», planteó

«Va a ser un hito, los internos van a salir a jugar por primera vez al aire libre«, celebraron desde el cuerpo técnico de Tehuelches XV.