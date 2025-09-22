El tajante mensaje de Alpine que preocupa a Franco Colapinto en la Fórmula 1: «Las últimas carreras»

Alpine atraviesa una temporada para el olvido en la Fórmula 1, por lo que la escudería ya se enfoca en el 2026, tal como lo adelantó Flavio Briatore en los últimos días. Sin embargo, en las últimas horas lanzaron un contundente mensaje que apunta de lleno a Franco Colapinto.

«Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base», plantearon desde la escudería francesa sin vueltas. Este mensaje fue publicado en las redes del equipo que tiene a Pierre Gasly y a Colapinto como pilotos principales.

Más allá del contundente posteo, más tarde replicaron una publicación de Gasly que alentaba con un «seguimos adelante». «No hubo ritmo este fin de semana. Muy difícil circuito para nosotros, trabajemos para la próxima, Singapur», había sido el mensaje del francés.

Alpine venía de terminar quinto en 2024, pero esta no fue su mejor temporada. Marcha último en el Campeonato de Constructores, con 20 unidades (todas logradas por Gasly). Mientras que Colapinto y Jack Doohan (el rookie australiano que comenzó la temporada) no sumaron ningún punto.

Alpine apunta de lleno a la próxima temporada de la Fórmula 1

En medio de los rumores sobre el futuro de Franco Colapinto en la categoría, Flavio Briatore, jefe de la escudería, dejó en claro que toda la expectativa está puesta en la próxima temporada, cuando cambiarán el actual motor de Renault por Mercedes.

“Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”, adelantó el italiano. Mientras tanto, Colapinto se prepara para su próxima presentación en la Fórmula 1, en el GP de Singapur, el fin de semana del 5 de octubre.