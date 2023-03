Independiente demandará a Hugo Moyano y Héctor Maldonado y apelará por el caso Verón

Independiente comunicó hoy que realizará una demanda civil contra los ex dirigentes Hugo Moyano y Héctor Maldonado, al tiempo que apelará por el caso del futbolista Gonzalo Verón y continuará con las investigaciones por la venta de los derechos económicos de Nicolás Figal a la Major League Soccer.

«La Comisión Directiva de Independiente resolvió por unanimidad facultar al presidente y al secretario general de la entidad, a denunciar penalmente a ex dirigentes, socios y terceros ajenos a la institución, por las irregularidades encontradas en los expedientes judiciales de Gonzalo Verón, el sponsoreo no cobrado de OCA y la venta de derechos económicos de Jorge Nicolás Figal a la MLS», inicia el comunicado.

En el mismo se detalla que el club efectuará «las apelaciones correspondientes en los diferentes tribunales provinciales» en pos de evitar la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Laboral 2 de Avellaneda, a favor de Verón, quien ganó una demanda impuesta por «falta de pago de sueldos y despido improcedente».

Esta sentencia implica que Independiente deberá abonar 2.300 millones de pesos al jugador y al no tener el dinero suficiente, pone en riesgo la tenencia del predio de Wilde, ofrecido como garantía.

En cuanto al caso OCA, Independiente confirmó que «se terminaron las mediaciones prejudiciales» con Moyano, ex presidente, y Maldonado, ex secretario general, y por lo tanto le iniciarán «una demanda civil» con el objetivo de «recuperar el dinero no percibido por uso de la imagen de la institución a través del sponsoreo en la indumentaria».

Independiente, que reúne 8 puntos, visitará el sábado al escolta San Lorenzo (16), en el clásico válido por la 9na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.