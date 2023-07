Inter Miami lanzó a la venta la camiseta con el 10 de Messi: cuánto sale y cómo comprarla

Tras la presentación de este domingo, Inter Miami lanzó oficialmente a la venta la nueva camiseta que usará el plantel a partir de la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets al club. La casaca fue denominada «The Heart Beat» y se podrá adquirir por medio del MLS Store, el sitio oficial de merchandising de la Major League Soccer.

Los deportistas fueron presentados este domingo en el estadio DRV PNK bajo una intensa lluvia que retrasó los festejos en Miami. Pese a ello, las tribunas se mostraron repletas para el recibimiento del argentino campeón del mundo, quien ya tuvo su primera práctica con el plantel que dirige técnicamente Gerardo Martino.

Este lunes, a través de Twitter, Inter Miami presentó sus dos modelos para el resto de la temporada. «Sean los primeros en comprar las camisetas de Lionel Messi y Sergio Busquets”, publicó junto a la foto del uniforme más buscado en las últimas horas.

Be a part of history💗🖤



Leo Messi and Sergio Busquets jerseys are now officially available for purchase online only. Get yours today!



Messi: https://t.co/hJGH5th0lV

Busquets: https://t.co/619K01vKQr pic.twitter.com/WtUAuuGfjd