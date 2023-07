La presentación de Lionel Messi en Inter Miami: hora, cómo verla y todo lo que tenés que saber

Lionel Messi es la flamante contratación del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Tras firmar contrato este sábado, hoy recibirá un agasajo espectacular en el estadio DNR PNK de Fort Lauderdale. Te contamos todos los detalles de esta presentación.

El capitán del seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, firmó ayer su vinculación al club propiedad de la familia Más Canosa, y que cuenta con el británico David Beckham como uno de sus accionistas. Seguidamente, en las redes sociales del Inter, celebraron la noticia con un video y la reversión del hit «Muchachos» que se popularizó en el último mundial.

Inter Miami, que anoche cayó 3-0 ante St. Louis City en el estreno del técnico argentino Gerardo «Tata» Martino, preparó una ceremonia de presentación que promete dar la vuelta al mundo.

«El sueño se convirtió en realidad»: David Beckham recibió a Lionel Messi en el Inter Miami

«The Dream Becomes The Reality», esa frase posteo el inglés David Beckham a través de la red social Instagram. De esta manera le dio la bienvenida a Leo Messi Inter Miami. En la foto, la imagen más buscada: la de Messi con la camiseta rosa junto al exitoso empresario.

Quiénes estarán en la presentación de Messi en el Inter de Miami

Los raperos argentinos Paulo Londra y Tiago PZK, el cantautor colombiano Camilo y el reggaetonero centroamericano Ozuna serán los encargados de darle color a la fiesta preparada para la presentación formal del 10.

La prueba de sonido comenzó pasado el mediodía estadounidense. Desde Queen hasta Ráfaga suenan en el estadio del equipo de Miami, poniendo a punto la parte de sonido para los distintos números musicales.

Por estas horas, los trabajadores ultiman la puesta a punto con las nuevas tribunas tubulares que se instalaron para la ocasión.

Este mismo domingo también se desarrollará una conferencia de prensa, en las cercanías del estadio del Inter en Fort Laurdeldale, por parte de Nelson Rodríguez, presidente ejecutivo de la MLS, donde se hablará del «formato de la competencia, la adquisición de los jugadores y la infraestructura de la liga».

Se especula también que pueden existir «novedades» respecto a la determinación que tome la liga estadounidense sobre la posible inclusión dentro de la Copa Libertadores por primera vez en la historia.

A qué hora será el show y cómo verlo

El evento de presentación de Lionel Messi se va a desarrollar en el estadio del Inter Miami, ubicado en Fort Lauderdale. Las puertas se abrirán a las 18 hs de Florida (19 hs de Argentina), pero el gran momento llegaría dos horas después, cerca de las 20 hs Miami (21 hs en Argentina).

A esa hora aparecerá Messi en el campo de juego y coincidirá con el entretiempo de la final de la Copa Oro, que disputarán las selecciones de México y Panamá, lo que concentrará a los fanáticos del deporte rey frente a las pantallas.

La MLS se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de Apple TV. Esta plataforma de streaming, no tan común en Argentina, es la única que tiene los derechos para transmitir los partidos de la Major League Soccer. Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.