Jugó la final de la Copa Provincial y fue despedida de su trabajo: la historia de la arquera de Confluencia

Eugenia, la arquera que se quedó con el título pero perdió su trabajo.

El pasado viernes 3 de abril se jugó en Zapala la final femenina de la Copa Provincial entre Confluencia y 4 de agosto. El club de la capital neuquina se quedó con la primera edición del certamen tras derrotar al conjunto de Chos Malal por 3-1.

Una de las figuras del campeón fue Eugenia López. La arquera de Deportivo Confluencia vivió una gran jornada de alegría tras la consagración, donde obtuvo su primer título de su carrera.

Confluencia festejó su tercer título en Zapala.

Pero lamentablemente, la algarabía terminó unos días después. Hasta este lunes, la arquera trabajaba como ayudante de cocina en un local gastronómico de la capital neuquina. Pero tras no presentarse el viernes feriado, su jefe decidió despedirla.

Ese día, Eugenia debía cumplir una jornada laboral de 4 horas e intentó de todas las formas posibles pedir una autorización para viajar a Zapala: «Le comenté a mi jefe que tenía una final pero en todo momento me dijo que no«, expresó Eugenia. Además, contó que el club la ayudó: «El presidente fue todos los días para gestionar el permiso«.

Ante la rotunda negativa, la arquera debió elegir: «Esperamos hasta último momento y tuvimos que tomar una decisión«. Incluso, había conseguido a una chica para reemplazarla en ese horario, pero tampoco fue aceptada esta propuesta.

«Me presenté a trabajar y ya había conseguido una persona«. Tras esta complicada situación, remarcó el apoyo que recibió de todas sus compañeras: «Todas se pusieron de acuerdo en conseguirme un trabajo«.

La portera de 42 años llegó a defender el arco de Confluencia en esta temporada: «Jugué la Liga Confluencia con Fernández Oro. Este año me vine a Lifune. Es muy lindo estar en un club que pisa fuerte en la región», mencionó.

Para cerrar, Eugenia aclaró que no se arrepiente de su decisión: «Me quedo con lo que pasó el fin de semana. Lo hice porque quería estar con mi equipo y tener este título, que es muy importante para mí». Por la consagración, la Vinotinto sacó un boleto para disputar el próximo Torneo Regional Amateur Femenino del Consejo Federal.