En vivo, Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur: tuvo una buena largada y avanzó tres posiciones

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, largó hoy en el puesto 16 en el Gran Premio de Singapur, luego de haber terminado 18 en la clasificación de ayer, pero beneficiado por la decisión de los comisarios deportivos de descalificar a los autos Williams de Alex Albon y Carlos Sainz. Tiene lugar la carrera de este domingo en el circuito urbano de Marina Bay.

Franco Colapinto y una nueva prueba en la Fórmula 1

La expectativa está puesta en esta nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia y Azerbaiyán otra vez estuvo entre los últimos lugares.

Hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Franco Colapinto: a qué hora son la carrera del Gran Premio de Singapur

El GP de Singapur inició la carrera este domingo desde las 9 de Argentina.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se puede ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

