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La sorpresiva frase de Palacios sobre su futuro en Boca: «No sé si me quieren»

Redacción

Por Redacción

Palacios aseguró que desconoce si lo tendrán en consideración en Boca.

Palacios aseguró que desconoce si lo tendrán en consideración en Boca.

Carlos Palacios sembró dudas sobre su futuro en Boca Juniors. Durante sus vacaciones en Chile, el mediocampista fue consultado por su continuidad en el Xeneize y sorprendió al asegurar que desconoce cuál será su situación en el club: «No sé si me quieren o no».

Durante su llegada a Chile para disfrutar de sus vacaciones, el exColo Colo fue abordado por la prensa y sorprendió al referirse a su continuidad en el Xeneize. «Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. No sé si me quieren o no«, expresó el futbolista, que además dejó abierta la posibilidad de regresar al club donde se formó.

«Las puertas están abiertas para todo. Dije que en algún momento iba a volver a Colo Colo. Si se tiene que dar ahora, se dará; si no, más adelante», agregó.

Según informó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental, Boca estaría dispuesto a negociar una transferencia siempre que recupere la inversión realizada a comienzos de 2025. En aquel momento, el Xeneize desembolsó cerca de cinco millones de dólares para incorporar al mediocampista.


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Carlos Palacios sembró dudas sobre su futuro en Boca Juniors. Durante sus vacaciones en Chile, el mediocampista fue consultado por su continuidad en el Xeneize y sorprendió al asegurar que desconoce cuál será su situación en el club: "No sé si me quieren o no".

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