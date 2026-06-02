La sorpresiva frase de Palacios sobre su futuro en Boca: «No sé si me quieren»

Carlos Palacios sembró dudas sobre su futuro en Boca Juniors. Durante sus vacaciones en Chile, el mediocampista fue consultado por su continuidad en el Xeneize y sorprendió al asegurar que desconoce cuál será su situación en el club: «No sé si me quieren o no».

Durante su llegada a Chile para disfrutar de sus vacaciones, el exColo Colo fue abordado por la prensa y sorprendió al referirse a su continuidad en el Xeneize. «Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. No sé si me quieren o no«, expresó el futbolista, que además dejó abierta la posibilidad de regresar al club donde se formó.

«Las puertas están abiertas para todo. Dije que en algún momento iba a volver a Colo Colo. Si se tiene que dar ahora, se dará; si no, más adelante», agregó.

Según informó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental, Boca estaría dispuesto a negociar una transferencia siempre que recupere la inversión realizada a comienzos de 2025. En aquel momento, el Xeneize desembolsó cerca de cinco millones de dólares para incorporar al mediocampista.