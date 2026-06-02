River Plate planea el regreso de Echeverri y Mastantuono: cómo es la situación de cada uno

River Plate planea renovar su plantel de cara al próximo semestre y para ello será vital su movimiento en el mercado de pases. Por eso, tras la llegada de Nicolás Otamendi, la dirigencia intentaría repatriar a los dos futbolistas surgidos de las inferiores de Núñez, que actualmente militan en el fútbol europeo.

Según informó el periodista Juan Patricio Balbi en ESPN, el club de Núñez analiza la posibilidad de sumar a préstamo a Franco Mastanuono y Claudio Echeverri, aunque desde la entidad millonaria entienden que se trata de negociaciones complejas.

🚨 ¿PEGAN LA VUELTA? Informa @juanbalbi9 que River está interesado en repatriar en condición de cedidos al DIABLITO ECHEVERRI y a FRANCO MASTANTUONO…



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La intención de River dependerá en gran medida de las decisiones que adopten Manchester City y Real Madrid, propietarios de los pases de Diablito y Mastantuono, respectivamente. La buena relación institucional que el club mantiene con ambas entidades aparece como un factor favorable para iniciar conversaciones.

Sin embargo, la dirigencia que comanda Stefano Di Carlo sabe que difícilmente puedan concretar las dos incorporaciones y apuntan a avanzar, al menos, por uno de los futbolistas durante este mercado.

Cómo es la situación de Claudio Echeverri

El caso de Echeverri parece presentar una puerta entreabierta. Tras sus pasos por Bayer Leverkusen y Girona, donde no logró continuidad ni protagonismo sostenido, el chaqueño vería con buenos ojos regresar al club que lo formó. No obstante, la operación también está condicionada por la evaluación que haga Manchester City sobre su futuro inmediato.

Durante la última temporada, el Diablito disputó 17 encuentros con Girona, cinco de ellos como titular, y registró un gol y una asistencia. Ahora deberá regresar al conjunto inglés, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2028.

Mastantuono, el más lejos de River Plate

La situación de Mastantuono es diferente. Luego de su transferencia al Real Madrid, el volante ofensivo busca consolidarse en el fútbol europeo y su prioridad sería ganarse un lugar en el plantel que afrontará la próxima temporada.

Por ese motivo, una salida a préstamo no aparece hoy como el escenario más probable. De todas maneras, River sigue de cerca su situación y espera conocer cuál será la decisión final del club español respecto de su futuro.

River Plate se prepara para una profunda renovación

En una entrevista, Stefano Di Carlo, presidente de River Plate confirmó que habrá una importante depuración del plantel. «He instruido al director deportivo (Pablo Longoria) y hemos decidido conjuntamente que van a salir alrededor de 15 jugadores a partir de hoy«, afirmó.

Además, explicó que las salidas se darán de distintas maneras: ventas, cesiones e incluso rescisiones de contrato en algunos casos. «En algunos casos serán ventas; intentaremos vender de la mejor manera. En otros quizás vendamos peor de lo que compramos y asumamos alguna pérdida para cortar una situación que no es sostenible. También habrá cesiones, sobre todo de juveniles, y en otros casos les podemos dar el pase en su poder», señaló.

Di Carlo reconoció que el costo salarial del plantel es muy elevado y que la reducción de jugadores apunta tanto a una cuestión económica como deportiva. El objetivo será liberar espacio para incorporar entre cinco y siete futbolistas de jerarquía.

«La situación es muy compleja. A todos nos angustia mucho que River no juegue bien al fútbol. Más allá de haber llegado a una final y de haber sido uno de los mejores clasificados, River no juega como los hinchas y socios queremos que juegue. Es realmente incómodo y no voy a permitir que esta situación se perpetúe», sentenció.

Consultado por posibles refuerzos, el dirigente confirmó que Thiago Almada, Giovanni Simeone y Ángel Correa son futbolistas que interesan en Núñez.

Por otra parte, desmintió versiones sobre posibles salidas de referentes del plantel y aseguró que ni Franco Armani ni Juan Fernando Quintero manifestaron intenciones de dejar el club. Además, ante los rumores que vincularon a Mauro Icardi con River, fue contundente: «No es un nombre por el que hayamos conversado».