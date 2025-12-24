Lautaro De la Iglesia se sacará las ganas y manejará un Mustang en el TC

La CAF de la ACTC habilitó el cambio de marca para Lautaro De la Iglesia para que pueda correr con un Mustang del Di Meglio Motorsport. Así, el neuquino de 31 años deja Dodge, a quien representa desde 2021, y vuelve a Ford, con la que hizo cuatro años en la escalera hacia el Turismo Carretera.

Será, junto con Gastón Ferrante, uno de los dos representantes del óvalo en el equipo de Rodolfo Di Meglio, mientras que Juan Martín Trucco continuará con el Dodge Challenger durante la próxima temporada.

“Soy hincha de Ford y algún día me gustaría volver, ojalá sea dentro del TC. Pero si tenía que elegir a una marca para iniciar un nuevo proyecto, esa es Dodge”, había dicho de la Iglesia a comienzos de 2021. En aquel entonces corría en TCP y decidió junto a Di Meglio adelantar el paso a Dodge para adecuarse a la marca ante el eventual ascenso. Pasaron casi cinco años y el neuquino podrá darse el gusto de volver a la marca de sus amores.

«Un Mustang que está libre»

“Vamos a alquilar un Mustang que esté libre, porque no dan los tiempos para armar uno desde cero. Así que estamos analizando distintas opciones junto con Lautaro”, le confió Di Meglio a SoloTC. Lo que sí estaría definido es que irá con motores de Marcelo Silva, quien actualmente está a cargo de los multiválvulas de todo el equipo y que en 2026 lo hará también con Ferrante.

En noviembre, De la Iglesia puso en venta su Dodge y el cambio de marca se veía venir. En principio los referentes del equipo querían armar un Toyota Camry, pero Lautaro impuso su intención de volver a correr con la marca de la que es hincha: Ford. El 14 de febrero de 2026, en El Calafate, Lautaro estará al mando de un Mustang en el inicio de la temporada de Turismo Carretera.

Info: SoloTC