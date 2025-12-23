Anoten al cuarto regional en la Máxima: Joaquín Ochoa ascendió al Turismo Carretera

El piloto rionegrino, que este año ganó en Centenario, competirá con los mejores del país en el 2026. (Archivo ACTC)

Joaquín Ochoa fue uno de los grandes protagonistas de la temporada en el TC Pista, peleó el título hasta el final y tuvo su premio: logró el ascenso al TC para la próxima temporada. La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC dio a conocer todos los traspasos para el 2026 y el piloto de Viedma integra el grupo de los autorizados por carreras acumuladas junto a Marcos Castro, Lucas Valle, Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard.

Los otros que estarán en la Máxima serán Marco Dianda (Campeón TC Pista), Nicolás Moscardini (subcampeón), Jorge Barrio (TN Clase 3), Gastón Iansa (Campeón TC Mouras 2024), Juan Tomasello, Thomás Ricciardi, ambos por mérito deportivo, Bernardo Llaver (mejor clasificado del Turismo Carretera 2000), Tomás Abdala (TC Pick Up) y Lucas Carabajal (TC Mouras 2025).

Una temporada histórica, con cuatro regionales en el TC

De esta manera serán cuatro los pilotos de la región en el TC, porque Joaquín Ochoa se sumará a José Manuel Urcera, quien manejará un Toyota; Juan Cruz Benvenuti, a bordo de un Chevrolet Camaro; y Lautaro De la Iglesia, quien fue autorizado a correr para Ford. Aún no se sabe a qué marca representará el piloto de Viedma.

El otro ascenso zonal fue el de Benjamín Antón, piloto de Cinco Saltos, del Mouras al TC Pista. Estará con Benjamín Ochoa, hermano de Joaquín, quien seguirá en la telonera del TC y se subirá a la Dodge que usó el flamante ascendido a la Máxima.