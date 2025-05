Letal: Rapallini criticó a Falcón Pérez por el arbitraje en River-Platense

Ya pasaron los penales, y la historica clasificación de Platense a las semifinales del Apertura, pero continúa la polémica por el arbitraje de Yael Falcón Pérez en la cancha de River. Quien criticó al colegiado fue Fernando Rapallini, recientemente anunciado como Gerente Técnico de Arbitraje de AFA. Aunque son colegas, la opinón fue letal.

En diálogo con con el diario Olé, Rapallini afirmó: “Falcón Pérez perdió el control del partido, en especial a medida que avanzaba el segundo tiempo, y con la sucesión de fallos y decisiones el partido terminó perdiendo la normalidad, que es algo que no debe ocurrir”.

«Es jugada de expulsión directa»

Rapallini también criticó la decisión del árbitro de no expulsar a Marcos Acuña luego de una infracción en el segundo tiempo, en la que ni siquiera vio la segunda tarjeta amarilla: “Para nosotros es una jugada de expulsión directa en la que ni siquiera amonestó, dejando en la cancha a un hombre que se tenía que ir”, soltó.

Rapallini criticó con dureza a Falcón Pérez. (Archivo)

Además, se refirió al encontronazo de Mastantuono con Juárez por un choque en mitad de cancha: “Hay falta de Mastantuono, no como para expulsarlo, pero sí para detener el juego y allí habría visto que el jugador de Platense estaba lesionado por el choque y no fingiendo para ganar tiempo. De hecho, se acercó y separó al jugador de River de al lado de donde estaba caído el rival, en actitud de aligerar la jugada”.

En esa misma línea, Rapallini afirmó que el error en el lateral previo al penal a Miguel Borja fue un error compartido entre el juez y el línea: “Tampoco recibió ayuda del asistente ni del cuarto árbitro. Después es correcta la sanción del penal, pero todo esto queda opacado por la seguidilla de jugadas que lo antecedieron”.

“Todo esto redondeó un mal partido, sobre todo, más allá de acciones puntuales, con una muy mala conducción del juego”, cerró. Cabe destacar que Rapallini también afirmó que no tiene injerencia en una posible sanción a Falcón Pérez, ya que eso le corresponde a Federico Beligoy.

«Pedía disculpas por su hijo»

Juan Pablo Cozzani, arquero de Platense, reveló la conversación que tuvo Falcón Pérez una vez finalizado el partido en el Monumental. “Antes de que termine me decía que no era. Ahora que terminó, un poco más tranquilos, me dijo que si era lateral para nosotros, pedía disculpas por su hijo. Que no fue malintencionado“.

Cozzani fue clave en los penales. Después tuvo una charla con el árbitro. (FBaires)

“Le dije que ya está, que no pasa nada. Yo creo que era más del cuarto árbitro (Sebastián Martínez Beligoy), porque estaba más cerca. Fue una jugada que, si no hubiera terminado en el penal, pasaba de largo. Lo importante es que lo pudimos revertir”, reconoció el arquero.